TARANTO – Guida abbatte la Fidelis Andria, prima vittoria rossoblù

Il Taranto ottiene la sua prima vittoria in campionato battendo la Fidelis Andria. I rossoblù rimontano la gara grazie ad una doppietta di Guida, dopo che Candellori aveva aperto le marcature.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 2′: Romano batte un corner sulla testa di Infantino, sfera di pochissimo fuori. Al 7′ risponde la Fidelis: Mariani crossa per Sipos, l’attaccante prova ad incidere di testa ma la palla si spegne alta sulla traversa. Il Taranto va vicino di nuovo alla rete: all’8′ Guida crossa per Evangelisti che con il destro manda di poco fuori. Dopo una lunga fase di studio è ancora il Taranto ad andare vicino alla marcatura: al 34′ tiro a giro di Guida si spegne di pochissimo fuori. La prima frazione di gioco termina a reti bianche e dopo un minuto di recupero. La prima azione degna di nota del secondo tempo arriva al 1′: il diagonale di Diaby viene bloccato in due tempi da Zamarion. Taranto ancora pericoloso al 10′: Manetta la spizza di testa ma Romano non arriva sulla sfera per un soffio. Al 13′ arriva la beffa per i rossoblù: Candellori riesce a sfruttare un cross dall’out di destra con una bella botta al volo e porta in vantaggio i biancoazzurri. Il Taranto risponde subito al 14′ con un colpo di testa debole di Romano. I rossoblù trovano il pareggio due minuti più tardi: Mastromonaco crossa dalla destra, Guida si trova solo in mezzo all’area e batte Zamarion di testa. Al 28′ il sinistro al volo ancora di Guida si spegne di un soffio fuori. Il Taranto continua a spingere e al 35′ si porta in vantaggio: Diaby apre per Guida che dalla sinistra si accentra e a giro di destro spedisce la palla sotto l’incrocio. La Fidelis risponde subito al 36′ con un colpo di testa di Paolini. Il Taranto si difende con ordine ma a negli ultimi due minuti di recupero rischia la beffa: al 49′ Vannucchi si supera su colpo di testa di Sipos. Sul susseguente corner è Milillo a non trovare la zampata vincente. La contesa si chiude dopo cinque minuti di recupero con il Taranto che vince per due a uno e ottiene i suoi primi tre punti. I rossoblù la prossima settimana saranno ospiti della Gelbison.

—

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 18 settembre 2022, ore 17:30

Serie C 2022/23 – giornata 4

TARANTO-FIDELIS ANDRIA 2-1

RETI: 13′ st Candellori (A), 16′ st e 35′ st Guida (T)

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Vona (1′ st Mastromonaco), Antonini, Manetta – De Maria (24′ st La Monica), Romano, Labriola, Brandi (1′ st Diaby), Evangelisti (24′ st Granata) – Guida, Infantino (11′ st Tommasini). A disp.: Loliva, Russo, D’Egidio, Ferrara, Panattoni, Mazza, Sakoa. All.: Alberigo Volini (Capuano squalificato)

FIDELIS ANDRIA: Zamarion – Hadziosmanovic (43′ st Fabriani), Dalmazzi, Milillo, Mariani – Urso (27′ st Paolini), Arrigoni, Candellori – Orfei (27′ st Pavone), Sipos, Bolsius (27′ st Persichini). A. disp.: Savini, Graziano, PInelli, Mercurio, Delvino, Djibril, Zenelaj, Alba. All.: Mirko Cudini

ARBITRI: Michele Giordano di Novara (Votta-Festa; IV: Luongo)

NOTE: Ammoniti: Hadziosmanovic (A), Infantino (T), Sipos (A), Vona (T), Urso (A), Romano (T), De Maria (T), La Monica (T), Granata (T), Guida (T), Manetta (T)

RISULTATI E CLASSIFICA