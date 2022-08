SERIE C – Taranto e Virtus Francavilla cercano gli ultimi colpi. Il punto del mercato

TARANTO – La rosa rossoblù è quasi al completo, il direttore Dionisio è all’opera per chiudere almeno altre due operazioni per fornire a mister Di Costanzo una compagine che possa arrivare tra le prime dieci. Nelle ultime due settimane sono due i colpi ufficializzati:

EDOARDO VONA – Difensore centrale classe 1996 che nell’ultima stagione era in forza all’Imolese, dove ha totalizzato 31 presenze. Nella sua carriera ha giocato anche con Bisceglie, Latina, Igea Virturs e Racing Roma

ANTONIO ROMANO – Si tratta di un centrocampista classe 1996 che arriva dall’esperienza con la maglia dell’Imolese, dove ha totalizzato 15 presenze e 2 gol. Nella prima parte della scorsa stagione era alla Pistoiese dove ha siglato 21 presenze. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, nella sua carriera ha giocato con Santarcangelo, Prato, Casertana, Pianese, Turris sempre in serie C e vanta anche tre presenze in serie B con il Carpi

Il riassunto dei movimenti di mercato:

Entrata: Martorel (p. Bisceglie), D’Agedio (a. Castelnuovo), Labriola (c. Napoli), Caputo (p. Virtus Matino), La Monica (a. Real Aversa), Guida (a. Vastogirardi), Brandi (a. Lucchese), Evangelisti (d. Empoli), Crisci (c. Bisceglie), Provenzano (c. Catania), Antonini (d. Ravenna), Russo (p. Salernitana), Panattoni (a. Pisa), Manetta (d. Vis Pesaro), Mazza (c. Ternana), Infantino (a. Carrarese). Vona (d. Imolese), Romano (c. Pistoiese)

Uscite: Giovinco, Saraniti, Falcone, Civilleri, Santarpia, Benassai, Marsili

—

VIRTUS FRANCAVILLA – Nelle prime due settimane di agosto, il club imperiale ha puntellato la sua rosa cercando di completarla prima dell’inizio del prossimo campionato. Dopo il rinnovo fino al 2024 di Carella, ci sono stati altri due acquisti. Questi i nuovi ingressi:

TOMMASO BARROTTA – Si tratta di un centrocampista classe 2005 che arriva in prestito dalla Roma è cresciuto nel settore giovanile giallorosso.

FRANCESCO GIORNO – Lui invece è un autentico colpo di mercato. È un centrocampista esperto, classe 1993 che arriva dall’Alessandria. Il calciatore vanta ben 230 presenze tra i professionisti, 14 gol e 15 assist. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Triestina, dove era in prestito ed ha collazionato 16 presenze.

Il riassunto dei movimenti di mercato:

Entrate: Solcia (d. Atalanta), Avella (p. Ancona), Di Marco (c. Torino), Lo Duca (c. Atletico Terme Fiuggi), Pierno (d. Lecce), Ejesi (a. Padova), Vaughn (c. Francavilla FC), Murilo (a. Viterbese), Barrotta (c. Roma), Giorno (c. Alessandria)

Uscite: Prezioso, Ingrosso, Nobile, Gianfreda.