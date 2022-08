LECCE – Al via l’avventura della nuova Primavera di Federico Coppitelli: per l’esordio c’è il Napoli

Dopo la splendida salvezza colta l’anno scorso all’ultima giornata, esordisce nel pomeriggio la formazione Primavera del Lecce del neo allenatore Federico Coppitelli. L’avversario per la prima giornata è il Napoli, con cui, nello scorso campionato, i baby giallorossi hanno lottato per strappare la permanenza in Primavera 1.

Il tecnico dei salentini ha convocato 23 calciatori per la gara prevista per il pomeriggio di oggi alle 17.30, al Deghi Center di San Pietro in Lama:

1 Borbei

2 Russo

3 Abdellauoi

5 Pascalau

6 Hasic

7 Salomaa

8 Vulturar

9 Burnete

10 Berisha

11 Carrozzo

12 Cultraro

13 Dorgu

14 Munoz

15 Samek

18 Gueddar

20 Mommo

22 Moccia

29 Minerva

32 De Vito

35 Pacia

42 Borgo

44 Perricci

90 Milli

Non convocato l’indisponibile Daka (infortunio); il portiere Samooja è aggregato in prima squadra.

—

Le partite della prima giornata: oggi Lecce-Napoli, Sassuolo-Juventus; domani Cagliari-Torino, Milan-Frosinone, Bologna-Inter, cesena-Roma; domenica Empoli-Atalanta, Udinese-Fiorentina, Sampdoria-Verona.