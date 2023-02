TARANTO – Altro punticino in classifica: con il Cerignola è ancora 0-0

Il Taranto aggiunge un punto alla sua classifica con il settimo 0-0 stagionale emerso dal confronto col Cerignola allo Iacovone.

LA CRONACA: Dopo una lunga fase di gioco al 20’ si fa vedere il Taranto: Bifulco con un destro a giro sorvola la traversa. Dopo cinque minuti, Romano calcia verso la porta trovando pronto il portiere Saracco. In chiusura di frazione: Bifulco sguscia sull’out di destra, dal fondo serve Tommasini che da ottima posizione, conclude di poco sopra la traversa. La prima parte di gara si conclude a reti bianche.

La contesa riparte ed il Taranto si rende subito pericoloso: al 3’ Bifulco serve Tommasini che di sinistro non riesce ad incidere. I dauni si fanno vedere solo al 13’: il diagonale di D’Andrea trova la deviazione miracolosa in corner di Vannucchi. Al 33’ il Taranto recrimina un rigore per un fallo di Blondett su Rossetti ma l’arbitro lascia proseguire. Gli ospiti crescono e ci provano anche al 35’: sventola dai trenta metri di Achik, Vannucchi respinge in tuffo. La contesa non offre più spunti degni di nota e termina con il risultato di partenza. Settimana prossima i rossoblù saranno ospiti del Potenza.

IL TABELLINO

Taranto, Stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 19 febbraio 2023, ore 14:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 28

TARANTO-CERIGNOLA 0-0

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Evangelisti, Antonini, Formiconi – Mastromonaco, Romano, Mazza (32’ s.t. Diaby), Crecco (32’ s.t. Labriola), Ferrara – Bifulco (25’ s.t. Rossetti), Tommasini (12’ s.t. Nocciolini). A disp.: Loliva, Caputo, Provenzano, Manetta, Semprini, Citarella, Sciacca, Finocchi, Canalicchio. Boccadamo. All.: Ezio Capuano.

AUDACE CERIGNOLA (3-4-3): Saracco; Blondett, Capomaggio, Allegrini (25’ s.t. Coccia) – Russo, Tascone, Langella, Righetti (12’ s.t. Zak) – D’Andrea (37’ s.t. Samele), Malcore (25’ s.t. D’Ausilio), Saiz Maza (12’ s.t. Achik). A disp.: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Inguscio, Montini, Mengani, Botta, Ruggiero, Giofrè. All.: Michele Pazienza.

ARBITRI: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Spataru– Bartolomucci; IV Rispoli).

NOTE: Ammoniti: Langella (C ), Malcore (C ), Tommasini (T), Capuano (all. T), Rossetti (T).

