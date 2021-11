TARANTO – Ad Avellino arriva la terza sconfitta, ma quanti rimpianti…

Il Taranto cade sul sintetico del Partenio di Avellino per due a uno. Sbraga e Maniero indirizzano il match, Civilleri accorcia. Gli ionici hanno dovuto rinunciare anche a Saraniti per un infortunio rimediato nel riscaldamento.

LA CRONACA: La prima frazione di gioco non offre tanti spunti, la prima occasione è di marca ionica: al 12′ Riccardi colpisce una traversa, dopo un calcio di punizione di Giovinco. Al 30′ l’Avellino colpisce e passa in vantaggio con un preciso tiro piazzato di Sbraga. Le due squadre si studiano e non si scoprono più di tanto. La prima frazione di gioco termina senza offrire nessun’altra emozione, con gli irpini avanti di una marcatura.

Nel secondo tempo la prima occasione degna di nota arriva al 66′: Tito impensierisce, ancora su punizione, Chiorra che respinge; sulla ribattuta si avventa Aloi che spara alto. La partita non regala grandi emozioni e il Taranto non riesce a trovare il giusto piglio. Al 77′ i padroni di casa siglano la rete che mette al sicuro il risultato: Tito pesca in area il subentrato Maniero che di testa batte l’estremo difensore rossoblù per il doppio vantaggio biancoverde. Partita apparentemente chiusa ma il Taranto non ci sta e la accorcia all’81’. Civilleri di testa, su angolo, porta il risultato sul due a uno. I rossoblù potrebbero addirittura pareggiarla al 90′: Giovinco fa da sponda per Falcone che manca il tiro e svirgola; la sfera termina tra i piedi di Ghisleni che non aggancia; sulla palla vagante si avventa Riccardi che, a botta sicura, non riesce a mandarla dentro perché Forte è miracoloso nella parata. La contesa si conclude dopo cinque minuti di recupero con i campani vittoriosi e con il Taranto che si lecca le ferite. Per i rossoblù questo è il terzo stop stagionale. Nella prossima giornata la formazione di Laterza andrà a Monopoli.

—

IL TABELLINO

Avellino, stadio “Partenio Lombardi”

sabato 6 novembre 2021, ore 17.30

Serie C/C 202122 – giornata 13

AVELLINO – TARANTO: 2-1

RETI: 30′ Sbraga (A), 77′ Maniero (A), 81′ Civilleri (T)

AVELLINO: Forte – Ciancio, Sbraga (82′ Mignanelli), Bove, Tito – Aloi (87′ Matera), D’Angelo – Micovschi (61′ De Francesco), Kanoute (87′ Gagliano), Di Gaudio, Plescia (61′ Maniero). A disp.: Pane, Mastalli,, Florio, Messina, Silvestri. All.: Piero Braglia.

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra – Ferrara, Granata (46′ Benassai), Zullo, Riccardi – Bellocq (86′ Labriola), Civilleri – De Maria (61′ Ghisleni), Giovinco, Pacilli (69′ Falcone) – Santarpia (69′ Mastromonaco). A disp: Loliva, Antonino, Tomassini, Saraniti, Cannavaro. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Davide Di Marco di Ciampino (Castaldo-Bartolomucci; IV Baratta).

NOTE: Ammoniti: Riccardi (T), Aloi (A), Ciancio (A), Zullo (T), Mignanelli (A).

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: Piero Braglia, allenatore dell’Avellino – archivio)