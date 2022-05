SERIE C – Playoff, secondo round: la Virtus Francavilla a caccia dell’exploit a Monopoli

Non c’è tempo per festeggiare per chi ha passato il primo turno dei playoff di Serie C, perché incombe il secondo. La Virtus Francavilla, dopo aver passato il turno con il Monterosi, sfida il Monopoli al “Veneziani”. La compagine di Taurino domenica ha festeggiato con un pareggio, idem i biancoverdi, 1-1 col Picerno.

Il Foggia domenica scorsa ha superato la Turris per 2-0 ed ora per continuare a sognare la B deve vincere anche con l’Avellino, all’esordio nei playoff.

l programma e le designazioni del secondo turno:

mer h 20.30

AVELLINO-FOGGIA: Paride Tremolada di Monza (Carpi Melchiorre- Bartolomucci; IV: Kumara)

PESCARA-GUBBIO: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Galimberti-Conti; IV: Petrella)

MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA: Giuseppe Collu di Cagliari (Cravotta-Monaco; IV: Ruben Arena)

PRO VERCELLI-JUVENTUS U23: Luigi Carella di Bari (Bianchini-Piatti; IV: Centi)

TRIESTINA-PRO PATRIA: Valerio Maranesi di Ciampino (Cerilli-Croce; IV: Scatena)

VIRTUS ENTELLA-OLBIA: Mario Saia di Palermo (Dell’Olio-Catallo; IV: Bordin)