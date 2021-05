SERIE C – Playoff, Bari eliminato: salta ancora il derby di Serie B col Lecce

Il Lecce sarà l’unica rappresentante pugliese della Serie B 2021-22. Salta, anche per la prossima stagione, il derby col Bari, eliminato per via dello 0-0 interno contro la Feralpisalò, di questo pomeriggio, nel primo turno della fase nazionale dei playoff. All’andata si erano imposti i lombardi per 1-0.

I biancorossi, nel turno precedente, avevano eliminato il Foggia superandolo per 3-1.

I risultati: Bari-Feralpisalò 0-0 (qual. Feralpisalò), Modena-Albinoleffe 0-2 (qual. Albinoleffe), Renate-Matelica 1-1 (qual. Renate), Sudtirol-Pro Vercelli 2-1 (qual. Sudtirol).

Questa sera: Avellino-Palermo (andata 0-1).

Già qualificate alla fase successiva: Alessandria, Padova e il Catanzaro di Antonio Calabro, come seconde classificate nei rispettivi gironi. Tutte e tre saranno teste di serie: la quarta, invece, sarà il Sudtirol.