SERIE C – Padova al tappeto, il Palermo ritorna nei cadetti: ecco la Serie B 2022/23

Con la finale di ritorno dei playoff di Serie C, si è delineata la griglia del prossimo campionato cadetto. L’ultima squadra ad aggiungersi alla griglia di partenza per la Serie B 2022/23 è stata il Palermo, che, anche nella finale di ritorno, ha battuto il Padova con lo stesso punteggio dell’andata (1-0). Rete decisiva di Brunori su rigore a metà primo tempo.

Il prossimo campionato cadetto sarà, ancora di più, una sorta di Serie A2, con tante squadre dal passato glorioso in Serie A: Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Frosinone, Genoa, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Venezia. Ancora in forse la presenza della Reggina, in corsa contro il tempo per trovare dei nuovi proprietari. In caso di mancata iscrizione dei calabresi, sarebbe ripescato, ancora una volta, il Vicenza.

La Serie B 2022/23:

Ascoli

Bari

Benevento

Brescia

Cagliari

Cittadella

Como

Cosenza

Frosinone

Genoa

Modena

Palermo

Parma

Perugia

Pisa

Reggina (?)

Spal

Sudtirol

Ternana

Venezia