SERIE C/C – Per la Virtus Francavilla c’è il viaggio a Teramo: programma e arbitri della 30ª

Rigorosamente a porte chiuse, parte domani alle 15 la trentesima giornata del girone C di Serie C, undicesima del girone di ritorno. La Virtus Francavilla scenderà in campo domenica pomeriggio al “Gaetano Bonolis” contro il Teramo, reduce dal pari a reti bianche esterno contro la Paganese e posizionato all’ottavo posto in classifica con 41 punti, quattro in più della Virtus. Per i biancazzurri l’urgenza è ricominciare a fare punti dopo i semafori rossi contro Vibonese e Picerno. Dirigerà la sfida De Tommaso di Rimini.

Il programma completo e le designazioni arbitrali:

sab. h 15

Vibonese-Paganese: Giuseppe Collu di Cagliari (Abruzzese-Pappagallo)

dom. h 15

Monopoli-Casertana: Enrico Maggio di Lodi (Stringini-Micaroni)

Bisceglie-Catania: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Caso-Festa)

Avellino-Ternana: Luca Zufferli di udine (Gualtieri-Massimino)

AZ Picerno-Reggina: Daniele De Santis di Lecce (D’Elia-Niedda)

dom. h 17.30

Sicula Leonzio-Rende: Matteo Gualtieri di Asti (Mittica-Gregorio)

Teramo-Virtus Francavilla: Daniele De Tommaso di Rimini (Vitale-Ricciardi)

Viterbese-Rieti: Gino Garofalo di Torre del Greco (Dicosta-Maninetti)

lun. h 17.30

Cavese-Potenza: Francesco Meraviglia di Pistoia (Yoshikawa-Rinaldi)

lun. h 20.45

Catanzaro-Bari: Matteo Gariglio di Pinerolo (Garzelli-Barone)

–

CLASSIFICA: Reggina 66 – Bari 59 – Monopoli 57 – Potenza 55 – Ternana 51 – Catania 44 – Catanzaro 42 – teramo 41 – Viterbese 39 – Vibonese 38 – Virtus Francavilla, Avellino e Cavese 37 – Casertana e Paganese 35 – Picerno 32 – Sicula Leonzio 26 – Bisceglie 20 – Rende 18 – Rieti 12.