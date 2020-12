SERIE C/C – Virtus Francavilla-Bisceglie, derby salvezza con tante motivazioni da ambo le parti: il programma e le designazioni della 16ª

Obiettivo: allungare la striscia di risultati utili consecutivi e, magari, ritornare a riassaporare i tre punti. La Virtus Francavilla, domani pomeriggio, ospiterà il Bisceglie al “Giovanni Paolo II”, in uno dei due posticipi programmati per le ore 17.30. Penultimo turno dell’anno solare per la squadra di mister Bruno Trocini, prima della trasferta a Viterbo di mercoledì pomeriggio contro la formazione allenata da mister Roberto Taurino.

Il Bisceglie di Giovanni Bucaro e degli ex Diamante e Crispino, ora in forza alla Virtus, vive un periodo di forma decisamente precario. Non vince una gara dal 18 ottobre e, nelle ultime nove uscite, ha raccolto la miseria di tre punti che significano penultimo posto in classifica, insieme al Potenza, a +3 sulla Cavese.

Biancazzurri e nerazzurrostellati si affronteranno, domani, per la nona volta nella loro storia. Il bilancio generale sorride al Francavilla che in quattro occasioni ha portato a casa l’intera posta, contro le due biscegliesi. Nella scorsa stagione si giocò solo il match di andata con la vittoria esterna della Virtus al “Gustavo Ventura” per 1-0 con rete di Perez.

Il programma della sedicesima giornata si apre nel pomeriggio con due anticipi: Teramo-Cavese e Catanzaro-Juve Stabia.

Le designazioni del sedicesimo turno:

sab. h 17.30

Teramo-Cavese: Michele Giordano di Novara (Giorgi-Martinelli; Campobasso)

Catanzaro-Juve Stabia: Adalberto Fiero di Pistoia (Castro-Giuggioli; Madonia)

dom. h 15

Bari-Avellino: Marco Ricci di Firenze (Buonocore-Pragliola; Longo)

Paganese-Monopoli: Filipo Giaccaglia di Jesi (Lazzaroni-Miniutti; Saia)

Potenza-Catania: Paride Tremolada di Monza (Pappagallo-Dell’Olio; Cascone)

Ternana-Turris: Daniele Parenzoni di Rovereto (Di Giacinto-Basile; Collu)

Vibonese-Palermo: Gino garofalo di Torre del Greco (Stringini-Vettorel; Di Cairano)

dom. h 17.30

Virtus Francavilla-Bisceglie: Matteo Centi di Viterbo (Munerati-Franco; Monesi)

Casertana-Viterbese: Paolo Bitonti di Bologna (Ricciardi-Vitale; Vergaro)

–

CLASSIFICA: Ternana 39 – Bari 30 – Teramo 26 – Catanzaro 25 – Avellino e Foggia 24 – Catania 23 – Juve Stabia e Turris 21 – Palermo 19 – Vibonese 18 – Virtus Francavilla 15 – Monopoli 13 – Paganese e Casertana 12 – Viterbese 11 – Bisceglie e Potenza 10 – Cavese 7.