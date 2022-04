SERIE C/C – Ufficiale, il Catania è out. Il programma della 36ª giornata

Il Catania viene escluso dal campionato di Serie C. Il Tribunale ha messo la parola fine e non continuerà l’esercizio provvisorio che ha tenuto in vita fino a questo momento la compagine rossoazzurra. Questo il comunicato ufficiale:

“Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, si comunica che in data odierna il Tribunale di Catania sezione fallimentare ha disposto la cessazione dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica della Calcio Catania s.p.a”.

La 36esima giornata si è aperta col successo esterno del Palermo sul Monopoli per 0-2.

La Virtus Francavilla sarà di scena nella trasferta laziale contro il Monterosi. La compagine di Taurino non vede la vittoria da ben cinque turni. Il Taranto si gioca tutto nella trasferta di Messina. Dopo il ritorno alla vittoria con il Monopoli mercoledì scorso, i rossoblù se dovessero ottenere i tre punti contro i siciliani arriverebbe la matematica salvezza. A questa sfida gli ionici si presentano con due risultati su tre a disposizione. La Fidelis Andria ha bisogno di continuare la sua striscia positiva per scalare posizioni nella zona calda. I federiciani andranno a far visita al Picerno che vuole centrare l’obiettivo playoff. Il Bari, già in Serie B, vuole festeggiare al meglio al “San Nicola“, dove i galletti ospiteranno l’Avellino. L’ultima pugliese a scendere in campo è il Foggia che affronterà il Catanzaro in uno scontro diretto importante in chiave playoff.

Il programma e le designazioni arbitrali della trentaseiesima giornata di campionato:

Monopoli-Palermo 0-2 (sabato)

dom. h 14:30



AZ PICERNO-FIDELIS ANDRIA: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Pellino-Rizzotto; IV: Castellone)

CAMPOBASSO-VIBONESE: Mario Perri di Roma 1 (D’Ilario-Landoni; IV: Palumbo)

JUVE STABIA-PAGANESE: Claudio Panettella di Gallarate (Poma-Lenza; IV: Arcidiacono)

MESSINA-TARANTO: Alessandro Di Graci di Como (Del Santo Spataru-Pintaudi; IV: Caruso)

MONTEROSI-VIRTUS FRANCAVILLA: Giuseppe Mucera di Palermo (Pedone-Voytyuk; IV: Maccarini)



dom h 17:30

BARI-AVELLINO: Enrico Maggio di Lodi (Maninetti-Giorgi; IV:Torreggiani)

TURRIS-POTENZA: Antonino Costanza di Agrigento (Licari-Catani; IV: Acquafredda)

lun h 21:00



FOGGIA-CATANZARO: Giuseppe Collu di Cagliari (Grasso-Valente; IV: Sacchi)