SERIE C/C – Taranto-F. Andria e Bari-Foggia, due classici derby di Puglia nell’infrasettimanale: programma e arbitri

Cinque gli squalificati nel girone C dopo le gare della nona giornata, tra cui il difensore Davide Riccardi del Taranto, che salterà il derby con l’Andria. Gli altri sono, tutti per una giornata, Bizzotto (Monopoli), Spina (Vibonese), Carullo (F. Andria) e Dall’Oglio (Palermo).

Domani, 20 ottobre, si giocherà la decima giornata, turno infrasettimanale. Ad aprire le danze saranno Messina e Vibonese, alle ore 17.30. Incontro importante per entrambe per conquistare punti che potrebbero essere fondamentali in chiave salvezza. Si prosegue alle ore 19 con Picerno-Monterosi, altra sfida sulla falsa riga della prima; entrambe le compagini arrivano da una vittoria.

La capolista Bari arriva da ben quattro vittorie consecutive e non ha alcuna intenzione di fermarsi. In questo turno però se la vedrà con il Foggia, in uno dei storici derby pugliesi. I satanelli faranno visita al San Nicola dopo la vittoria ottenuta con il Monopoli. La compagine biancoverde invece ospiterà la Juve Stabia, fresca di cambio alla guida tecnica. Le vespe sono pertanto chiamate ad un pronto riscatto per migliorare le proprie condizioni di classifica. Chi ha ben figurato nel turno precedente è sicuramente la Turris. I corallini hanno abbattuto il Palermo per tre reti a zero ed ora si preparano per ospitare il Campobasso, sconfitto domenica dal Bari. Lo stesso Palermo è chiamato ad un riscatto, con la panchina di mister Filippi che continua a traballare, visti gli alti e bassi di questo inizio di stagione. I rosanero al Barbera giocheranno contro la Virtus Francavilla, a secco di vittorie da tre giornate.

Chi non ottiene i tre punti da ben quattro partite invece è il Taranto, che, dopo lo stop di Catanzaro, riceverà la Fidelis Andria. I biancoazzurri sono al momento ultimi in classifica e arriveranno allo Iacovone assettati di punti. Dopo aver battuto proprio i rossoblù di mister Laterza, il Catanzaro di Calabro affronterà il Latina per cercare di rimanere sulla scia della capolista Bari. Il Catania, fra problemi societari e problematiche legate anche al campo, cercherà punti contro l’Avellino. Anche gli irpini, dal canto loro, non sono in ottime condizioni, vista la continua polemica sull’allenatore e i risultati che non ancora non decollano. L’ultima gara del turno vede fronteggiarsi Paganese e Potenza, due squadre che puntano alla salvezza ed uscite sconfitte dal campo, domenica scorsa.

Il programma e le designazioni della decima giornata:

mer. h 17.30

A.C.R. MESSINA-VIBONESE: Alessandro Di Graci di Como (Melchiorre-Camilli; IV Mastrodomenico)

—

mer. h 19

AZ PICERNO-MONTEROSI TUSCIA: Roberto Lovison di Padova (Lisi-Parisi; IV Guida)

—

mer. h 20

TURRIS-CAMPOBASSO: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone (D’Ascanio-Iacovacci; IV Zoppi)

—

mer. h 20.30

BARI-FOGGIA: Matteo Gualtieri di Asti (Cataldo-Bahri; IV Bitonti)

—

mer. h 21

CATANIA-AVELLINO: Valerio Maranesi di Ciampino (Maninetti-Voytyuk; IV Canci)

LATINA-CATANZARO: Marco Ricci di Firenze (Lattanzi-Dell’Olio; IV Pezzopane)

MONOPOLI-JUVE STABIA: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (Piazzini-Zezza; IV Monesi)

PAGANESE-POTENZA: Antonino Costanza di Agrigento (Pintaudi-Ravera; IV Moriconi)

PALERMO-VIRTUS FRANCAVILLA: Marco Emmanuele di Pisa (Bonomo-Piedipalumbo; IV Grasso)

TARANTO-FIDELIS ANDRIA: Claudio Panettella di Gallarate (Licari-Pressato; IV Zamagni)

—

CLASSIFICA: Bari 23 – Catanzaro 17 – Turris 16 – Foggia 15 – Virtus Francavilla 14 – Palermo, Monopoli, Monterosi e Taranto 13 – Avellino 12 – Juve Stabia, Catania, Campobasso, Paganese e AZ Picerno 11 – Latina e ACR Messina 8 – Potenza e Vibonese 7 – Fidelis Andria 6.