SERIE C/C – Ci sono Calabro e Villa sulla strada della Virtus Francavilla: programma e arbitri della 19ª

Cavese-Ternana di questa sera apre ufficialmente l’ultima giornata d’andata del girone C di Serie C. Amarcord per la Virtus Francavilla, domani pomeriggio, sul campo della Viterbese di Antonio Calabro e Alberto Villa (in panchina da circa un mese dopo aver preso il posto dell’esonerato Giovanni Lopez), gara delicata per entrambe le squadre che sono divise da un punto e viaggiano ai confini della zona rossa. La formazione laziale, tra l’altro, viene da ben cinque sconfitte consecutive. I biancazzurri, poi, chiuderanno il 2019, ancora in trasferta, sul campo della lanciatissima Reggina.

Le partite del turno in corso cominceranno con 15 minuti di ritardo per una protesta della Lega Pro in merito al processo di defiscalizzazione in atto per le società.

Il programma della 19esima giornata con le designazioni arbitrali:

sab. 14/12 h 21

Cavese-Ternana: Mario Vigile di Cosenza (Torresan-Ceolin)

dom. 15/12 h 15.15

Rende-Rieti: Stefano Nicolini di Brescia (Votta-Dell’Orco)

Teramo-Catania: Nicolò Marini di Trieste (Rinaldi-Lattanzi)

Viterbese-Virtus Francavilla: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Severino-Micaroni)

dom. 15/12 h 17.45

Bisceglie-Vibonese: Enrico Maggio di lodi (Ferraioli-Croce)

Casertana-Bari: Francesco Meraviglia di Pistoia (Garzelli-Nuzzi)

Monopoli-Avellino: Alberto Santoro di essina (Barone-Bertelli)

Potenza-Paganese: Matteo Gualtieri di Asti (Poentini-Teodori)

Sicula Leonzio-Reggina: Andrea Colombo di Como (Zampese-Moro)

Catanzaro-Az Picerno: Claudio Panettella di Gallarate (Abruzzese-Pappagallo)

–

CLASSIFICA: Reggina 46 – Monopoli 37 – Bari, Potenza e Ternana 36 – Catania 27 – Catanzaro 26 – Vibonese e Casertana 25 – Teramo e Paganese 24 – Avellino 23 – Virtus Francavilla 22 – Cavese e Viterbese 21 – Picerno 17 – Bisceglie e Rieti 13 – Sicula Leonzio 11 – Rende 10.