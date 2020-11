SERIE C/C – Brutto cliente per la Virtus Francavilla, arriva il Teramo vicecapolista: il programma e le designazioni della 13ª

Trasferta allo Zaccheria di Foggia alle porte per la Virtus Francavilla nella dodicesima giornata del girone C di Serie C che prende il via nel primo pomeriggio. Per i biancazzurri si tratta di una gara dai contorni complicati, visti gli ultimi risultati non proprio incoraggianti (un punto nelle ultime tre) e data la caratura dell’avversario…