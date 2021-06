SERIE C – Avellino e Albinoleffe eliminati, la finalissima playoff sarà Padova-Alessandria

Uscirà dal doppio confronto tra Alessandria e Padova il nome della ventesima squadra che completerà l’elenco delle partecipanti al prossimo torneo di Serie B.

Nelle gare di semifinale di ritorno playoff di Serie C, la formazione piemontese ha avuto la meglio, dopo i tempi supplementari, dell’Albinoleffe, che pure era riuscito a ribaltare la sconfitta interna per 1-2 subita all’andata, vincendo, dopo i tempi regolamentari, per 2-1. Le reti: 28′ Gabbianelli (Alb), 53′ Arrighini (Ale), 70′ Gelli (Alb). Ai supplementari, un gol di Stanco ha permesso alla squadra di Moreno Longo di guadagnarsi l’accesso alla finale.

Nell’altro confronto, colpaccio del Padova che, dopo l’1-1 interno di domenica, riesce a espugnare il “Partenio” di Avellino con un gol di Della Latta nel primo tempo.

Domenica 13, via alle finali: primo round a Padova, ritorno ad Alessandria il 16 giugno.

Griglia di partenza Serie B 2021-22: Ascoli, Benevento, Brescia, Chievo, Cittadella, Como, Cremonese, Crotone, Frosinone, Lecce, LR Vicenza, Monza, Parma, Perugia, Pisa, Pordenone, Reggina, Spal, Ternana, Padova/Alessandria.