SERIE B – I voti degli allenatori: Lecce in A insieme a Empoli e Spal. Il Venezia la rivelazione

Si è appena chiuso un 2020 storico per l’Atletico Racale. La squadra del presidente Francesco Cimino, infatti, ha centrato la promozione diretta in Eccellenza ed è andata vicina al “Double”, giacché la finale di Coppa Italia Promozione contro la United Sly non si è mai giocata per via del lockdown di marzo. Nell’anno solare, sono…