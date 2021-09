SERIE B – Tre a punteggio pieno, quattro ancora a secco: i numeri della 3ª giornata

Sono tre le squadre ancora a punteggio pieno dopo la terza giornata di Serie B. Si tratta di Brescia, Pisa e Ascoli, tutte vittoriose fuori casa contro Alessandria (prossimo avversario del Lecce), Ternana e Como. In particolare, spiccano i dieci gol segnati in tre partite dal Brescia di Filippo Inzaghi, che si conferma essere come una delle più quotate pretendenti alla vittoria del campionato.

Dopo 270 minuti, è impossibile, comunque, trarre spunti dalla classifica. Sono tante ancora le squadre in rodaggio (vedasi Lecce) e che stentano ancora a carburare, complice un mercato chiusosi, come sempre, troppo tardi e a bocce già in movimento. Quattro squadre sono ancora a zero punti: il Vicenza (traballa Di Carlo), l’Alessandria (al Via del Mare sabato 18), la Ternana di Cristiano Lucarelli e il Pordenone di Massimo Rastelli, travolto dal Parma nel posticipo di ieri sera.

Nella classifica marcatori, che vede presente il solo Coda e con un solo gol, spiccano le quattro reti già messe a segno dal bomber dell’Alessandria, Simone Corazza (tripletta nella prima giornata), che sarà il pericolo pubblico numero uno per la difesa giallorossa. Alle sue spalle, l’under 21 Lorenzo Lucca.

La classifica marcatori dopo la terza giornata:

4 RETI: Corazza S. (Alessandria);

3 RETI: Lucca L. (Pisa);

2 RETI: Mulattieri S. (Crotone), Bajic R. (Brescia), Baldini E. (Cittadella), Saric D. (Ascoli), Van de Looi T. (Brescia), Buonaiuto C. (Cremonese), Man D. (Parma), Galabinov A. (Reggina), Colombo L. (Spal), Dionisi F. (Ascoli), Jagiello F. (Brescia), Gori G. (Cosenza);

UNA RETE: Bidaoui S. (Ascoli), Insigne R. (Benevento), Foulon D. (Benevento), Improta R. (Benevento), Valzania L. (Cremonese), Valeri E. (Cremonese), Iovine A. (Como), Gliozzi E. (Como), Sibilli G. (Pisa), Frare D. (Cittadella), Murano J. (Perugia), Zerbin A. (Frosinone), Charpentier G. (Frosinone), Tutino G. (Parma), Coda M. (Lecce), Cerri A. (Como), Gytkjaer C. (Monza), Mihaila V. (Parma), Menez J. (Reggina), Rivas R. (Reggina), Falletti C. (Ternana), Mazzocchi S. (Ternana), Mancosu M. (Spal), Capradossi E. (Spal), Viviani F. (Spal), Latte Lath E. (Spal), Okwonkwo O.(Cittadella), Nedelcearu I. (Crotone), Adorni D. (Cittadella), Carretta M. (Perugia), Rosi A. (Perugia), Ciano C. (Frosinone), Maiello R. (Frosinone), Tramoni M. (Brescia), Moreo S. (Brescia), Vazquez F. (Parma), Juric S. (Parma), Inglese R. (Parma), Vido L. (Cremonese), Caso G. (Cosenza), Meggiorini R. (LR Vicenza), Benali A. (Crotone), Donnarumma A. (Ternana), De Vitis A. (Pisa), Cohen Y. (Pisa), Leris M. (Brescia), Palacio R. (Brescia), C. Augusto (Monza).