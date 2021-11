SERIE B – Ternana, Lucarelli: “A Lecce sarà un bel test. Cercheremo di render loro la vita dura, consci delle difficoltà”

Per Cristiano Lucarelli, il ritorno al Via del Mare avrà sicuramente un grande impatto emotivo. Gli anni sono passati ma è rimasto un grande legame tra il calciatore e la tifoseria salentina per ciò che ha fatto vedere in maglia giallorossa nelle due stagioni a cavallo del nuovo millennio.

Sul Lecce, Lucarelli, attraverso l’ufficio stampa della Ternana, dice: “Sarà un test importante da affrontare anche con curiosità, per capire a che punto siamo rispetto a squadre come il Lecce che ambiscono alla promozione in Serie A. Una partita complicata contro una squadra che gioca anche bene, subisce pochi gol e negli ultimi tempi è stata devastante in attacco. Cercheremo di render loro la vita dura ma sappiamo delle difficoltà”.

Nella Ternana sono indisponibili Sørensen, Defendi e Palumbo.

Questi i 23 convocati.

Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali

Difensori: Boben, Capuano, Celli, Diakité S., Ghiringhelli, Kontek, Martella

Centrocampisti: Agazzi, Capone, Furlan, Koutsoupias, Paghera, Proietti, Salzano

Attaccanti: Donnarumma, Falletti, Mazzocchi, Partipilo, Peralta, Pettinari

(fonte: calciofere.it – foto: Capriglione/SS)