SERIE B – Sabato coi botti: ko Frosinone (Olivieri-gol), balbetta il Pisa. Cremonese in vetta

Dagli anticipi della 22esima giornata del sabato, esce una novità in vetta alla classifica. La Cremonese, vincendo a Cittadella per 2-0 (Casasola e Buonaiuto), appaia il Lecce in vetta alla classifica di Serie B. A 41 punti, insieme a giallorossi e grigiorossi, c’è anche il Pisa, che non riesce a battere la Ternana tra le mura amiche, sbagliando anche un calcio di rigore con Torregrossa. Per i nerazzurri, tre punti nelle ultime quattro e quotazioni in netto calo.

Salgono, invece, le quotazioni del Monza che ne rifila quattro alla Spal di Meccariello e Mancosu, sempre più in crisi di risultati. Fa rumore anche la sconfitta, netta, del Frosinone di Fabio Grosso in quella che fu la sua Perugia (doppietta di De Luca e prima rete stagionale dell’ex Lecce Olivieri, su assist di un altro ex, Dell’Orco). A completamento del quadro: reti bianche tra Vicenza e Cosenza; vittoria della Reggina per 1-0 nel derby col Crotone.

(foto: l’ex Lecce Marco Olivieri, in gol con il Perugia – ph archivio Coribello/SalentoSport)