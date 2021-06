SERIE B – Riconferme, volti nuovi, trattative: il punto sulle panchine della cadetteria 2021-22

Sono solo undici (su 19) gli allenatori ufficializzati dalle squadre che prenderanno parte alla Serie B 2021-22. Oltre all’approdo di Marco Baroni sulla panchina del Lecce, via Reggina, ci sono state sei riconferme e cinque cambi tecnici per la prossima stagione. Altre otto squadre sono ancora alle prese con le trattative, alcune delle quali sono a buon punto.

I RICONFERMATI E I NUOVI ARRIVI – Hanno riconfermato i proprio allenatori: Ascoli (Andrea Sottil), Como (Giacomo Gattuso), Cremonese (Fabio Pecchia), Frosinone (Fabio Grosso), LR Vicenza (Domenico Di Carlo), Pisa (Luca D’Angelo), Ternana (Cristiano Lucarelli); hanno deciso di cambiare rotta: Lecce (Marco Baroni in sostituzione di Eugenio Corini), Monza (Giovanni Stroppa per Christian Brocchi), Parma (Enzo Maresca per Roberto D’Aversa), Pordenone (Massimiliano Paci per Maurizio Domizzi), Reggina (Alfredo Aglietti per Marco Baroni).

Le altre trattative: sulla panchina del Brescia potrebbe arrivare Filippo Inzaghi, che ha ufficializzato il suo addio al Benevento dopo la rocambolesca retrocessione dalla Serie A nell’ultima stagione. A Benevento potrebbe approdare l’ex Perugia, Fabio Caserta. Il Chievo, dopo la separazione da Alfredo Aglietti, approdato alla Reggina, sta per chiudere con Stefano Vecchi. A Cittadella potrebbe essere riconfermato Roberto Venturato, autore dell’ennesima grande stagione alla guida della formazione padovana, che ha sfiorato la promozione in Serie A, perdendo la finale playoff col Venezia. A Crotone, dopo la fine dell’era Serse Cosmi, si sta pensando a Francesco Modesto. Massimiliano Alvini, invece, è il candidato più probabile a sostituire Caserta sulla panchina del Perugia. La Spal dovrebbe riconfermare Massimiliano Rastelli, ma è attualmente alle prese con le trattative per l’ingresso di una nuova cordata in società.

Infine, si attende l’esito dei playoff di Serie C per conoscere il nome della ventesima squadra che completerà il quadro della Serie B 2021-22. Oggi si giocano le semifinali di ritorno: Alessandria-Albinoleffe (2-1 all’andata), Avellino-Padova (1-1 all’andata). Finali il 13 e 16 giugno.

(foto: archivio, ©Coribello-SalentoSport)