SERIE B – Pescara, Grassadonia: “Grande rispetto per il Lecce, ha ricominciato a correre. Ma ho grande fiducia”. Out Tabanelli

L’ex allenatore del Foggia e attuale tecnico del Pescara, Gianluca Grassadonia, nella conferenza stampa pre Pescara-Lecce, ha posto l’accento sulla qualità dell’avversario, ma, soprattutto, sulla necessità di una prova di carattere e di testa da parte dei suoi ragazzi. Ecco alcune sue dichiarazioni.

“Dobbiamo innanzitutto trovare l’equilibrio, poi fare qualcosa di più in fase di possesso palla. E tenere a mente la nostra posizione di classifica e ciò che dobbiamo fare per uscirne. Ci sono i presupposti perché ciò accada. Sono soddisfatto di come abbiamo lavorato, bisogna diventare granitici come gruppo e giocare le partite con il piacere di farlo, cercando di mettere in difficoltà gli avversari. Affronteremo una squadra forte e ben allenata, che ha in mente concetti molto chiari, dovremo essere bravi con la palla al piede nell’impensierirli. In B bisogna battagliare sempre, è un campionato che non finisce mai, ci serve una grande prestazione e di carattere, entrando in campo con la convinzione di fare la gara, soffrendo ma sempre a testa alta. Grande rispetto per il Lecce che, come tutte le squadre di B, ha potenzialità importanti. È stata fermata dal Covid, ha perso Corini, che è il suo valore aggiunto, ora ha ricominciato a correre. Sarà una sfida importante per entrambi, ma ho grande fiducia“.

Tra i convocati, forfait – tra gli altri, di Tabanelli, Ceter e Sorensen

PORTIERI: Fiorillo, Alastra, Radaelli

DIFENSORI: Bellanova, Drudi, Scognamiglio, Balzano, Masciangelo, Bocchetti, Guth, Nzita

CENTROCAMPISTI – Dessena, Memushaj, Valdifiori, Busellato, Fernandes, Maistro, Omeonga, Vokic, Machin

ATTACCANTI – Odgaard, Giannetti, Galano, Capone

