SERIE B – Perugia, Alvini: “Grande rispetto per il Lecce, dai miei mi aspetto un percorso di crescita”

Sono 23 i calciatori convocati da mister Massimiliano Alvini, tecnico del Perugia, alla vigilia della sfida col Lecce. Out Lisi per squalifica, il tecnico fiorentino, in conferenza stampa, ha assicurato che ci sono almeno tre opzioni per ovviare a quest’assenza.

“Abbiamo lavorato per migliorarci, è stata una settimana positiva – le parole di Alvini -. Siamo concentrati per l’appuntamento del Via del Mare. Il Lecce è una squadra importante, della quale abbiamo grande rispetto. massima attenzione su di loro, ma noi vogliamo essere la squadra che siamo e continuare nel percorso di crescita intrapreso. Guardiamo a noi stessi. Mi aspetto che la mia squadra continui nei miglioramenti fatti vedere nella gara col Brescia, sia in fase di possesso, che in fase di pressing”.

I CONVOCATI

PORTIERI: 1 Fulignati, 12 Moro, 22 Chichizola

DIFENSORI: 2 Rosi, 3 Righetti, 5 Angella, 15 Dell’Orco, 21 Curado, 32 Zanandrea, 39 Sgarbi

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 Segre, 14 Murgia, 16 Ghion, 19 Vanbaleghem, 23 Falzerano, 25 Santoro, 28 Kouan, 30 Ferrarini

ATTACCANTI: 7 Carretta, 9, De Luca, 10 Matos, 11 Murano

(foto: M. Alvini, ph. Coribello-SalentoSport)