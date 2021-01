SERIE B – Il Monza di Lepore, Armellino e Donati: Brocchi all’assalto del ‘Via del Mare’. Curiosità, precedenti e designazioni

Dopo la battaglia di Cittadella, contro quella che potrebbe essere l’attuale capolista di Serie B, per il Lecce dei rientrante Eugenio Corini ci sarà un altro importantissimo esame da superare. Alle 16 di domani pomeriggio, al Via del Mare, arriverà il Monza, per opinione comune, la favorita numero uno al salto diretto in massima serie dopo la campagna acquisti faraonica condotta in estate e che prosegue ancora oggi, vedasi l’arrivo di Mario Balotelli in biancorosso di poche settimane fa.

IN STATO DI GRAZIA – Allo stato delle cose, i brianzoli di Christian Brocchi sono a due punti dalla coppia di vetta formata da Empoli e Salernitana (col Cittadella che, però, ha due gare da recuperare). Nell’ultimo turno, poi, hanno preso a sberle proprio la Salernitana con le reti di Balotelli, Barillà e Armellino (uno degli ex Lecce nella rosa biancorossa). Ottimo lo stato di forma dei lombardi, che hanno vinto cinque delle ultime sei partite, perdendo (in maniera anche abbastanza clamorosa) solo a Pescara. La rosa a disposizione di Brocchi è di altissimo livello e unisce nomi importanti, come quelli di Balotelli, Boateng, Paletta, Bellusci e Barillà, ad altri un po’ meno noti ma di indubbio valore aggiunto per la categoria, vedasi Carlos Augusto, Donati (secondo ex Lecce), Lepore (terzo ex Lecce), Frattesi, Maric, Finotto.

ODDO FIRMÒ L’ULTIMO SUCCESSO MONZESE NEL ’98– Sono 12 i precedenti tra Lecce e Monza giocati nel Salento (dei quali, due di Coppa Italia). Il bilancio vede i giallorossi in vantaggio per quattro vittorie a due, sei i pareggi. L’ultimo confronto diretto fu appannaggio del Monza che vinse al Via del Mare per 1-0, con gol di Massimo Oddo. Era il 6 novembre 1998 e il Lecce era allenato da Nedo Sonetti in Serie B. Sulla panchina brianzola siedeva Pierluigi Frosio.

OUT PALETTA E DANY MOTA – Brocchi, dopo la rifinitura mattutina, ha convocato 23 giocatori per la gara del Via del Mare di domani. Non ci saranno Paletta e Dany Mota, che hanno problemi muscolari. Sono partiti per il Salento, quindi: Lamanna, Donati, Fossati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Balotelli, Marin, Pirola.

LOS TRE AMIGOS – Sarà un match dai mille ricordi per i tre ex giallorossi, ora in forza alla società di Silvio Berlusconi. Marco Armellino, a segno nell’ultimo turno contro la Salernitana, mise la firma – tra le altre cose – su Lecce-Paganese del 29 aprile 2018, che valse la matematica promozione dei giallorossi di Liverani in Serie B. Il mediano napoletano fu in Salento per una stagione e mezzo: in Lega Pro 2017-18 fu uno degli artefici, come detto, della promozione in B del Lecce, collezionando 35 presenze e tre gol (una anche in Supercoppa di Serie C); nella stagione successiva, poi, fu ceduto proprio al Monza nel mese di gennaio 2019 dopo aver vestito la casacca giallorossa per otto volte, segnando un gol in casa col Padova.

Checco Lepore è da sempre uno dei cuori giallorossi. Leccese doc, cresciuto nel settore giovanile giallorosso , col Lecce esordì in Serie B con De Canio nel 2009-10, in un Lecce-Ancona 3-0, segnando anche una delle tre reti. Dopo aver girovagato tra Varese, Paganese e Nocerina, Checco tornò a Lecce nel 2014-15 in Lega Pro, nell’annus horribilis dei tre allenatori (Lerda, Pagliari, Bollini). Col giallorosso sul petto, fino al passaggio al Monza del gennaio 2019, Lepore ha messo insieme 168 presenze, segnando ben 23 gol, che non sono pochi per un difensore/esterno di centrocampo. A nome del Lecce, Lepore alzò al cielo il trofeo di vincitore del campionato di Serie C 2017-18, ma, in generale, il rapporto tra il jolly delle Case Magno e la società di via Costadura è stato sempre profondo, caloroso, rispettoso. Siamo certi che, per Checco, non sarà una gara come le altre, quella di domani.

Più breve, ma intenso, il rapporto tra Giulio Donati e l’Us Lecce. Tornato in Salento a metà della scorsa stagione, dopo l’esperienza del 2010-11, fu uno dei più positivi nella rocambolesca annata di Serie A 2019-20. Non lesinò mai l’impegno e, spesso, risultò tra i migliori in campo, lasciando, nei tifosi, ricordi piacevoli.

IL PROGRAMMA – Lecce-Monza sarà arbitrata dal signor Marinelli di Tivoli.

Di seguito il programma completo:

lun. h 15

Cosenza-Empoli: Davide Massa di Imperia (Lombardi-Dei Giudici; Pezzuto)

Venezia-Pisa: Lorenzo Maggioni di Lecco (Mondin-Mokhtar; Ayroldi)

h 16

Lecce-Monza: Livio Marinelli di Tivoli (Perrotti-Raspollini; Camplone)

h 17

Ascoli-Reggina: Davide Ghersini di Genova (Nuzzi-Annaloro; Fourneau)

h 18

Cremonese-Chievo: Alessandro Prontera di Bologna (Scatragli-Yoshikawa; Santoro)

Frosinone-Spal: Simone Sozza di Seregno (Muto-Rossi C.; Paterna)

Reggiana-Pescara: Francesco Meraviglia di Pistoia (Bindoni-Sechi; Ros)

Salernitana-Pordenone: Antonio Rapuano di Rimini (De Meo-Moro; Amabile)

V. Entella-Cittadella: Matteo Gariglio di Pinerolo (Del Giovane-Bottegoni; Marchetti)

h 21

Brescia-LR Vicenza: Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Affatato-Della Croce; Giua)

–

CLASSIFICA: Empoli e Salernitana 31 – Monza 29 – Cittadella 27 – Spal 26 – Frosinone e Lecce 25 – Venezia 24 – Chievo, Pordenone e Brescia 21 – Pisa 19 – Reggina 17 – Vicenza 16 – Cremonese, Reggiana e Cosenza 15 – Pescara 13 – V. Entella 11 – Ascoli 10.

Da recuperare: Reggiana-Cittadella 9 gen. h 14; LR Vicenza-Chievo 19 gen. h 19; Chievo-Cittadella; Pisa-Frosinone