LECCE – Mercato, ultime fiammate: arriva un difensore dal Parma di Liverani, parte Vera. I dettagli e il punto

Ultime ore frenetiche di mercato nelle serie professionistiche (il termine scade oggi alle 20). Il Lecce, dopo l’ingaggio dello svedese Bjorkengren, mette a segno un’importante manovra di mercato finalizzata a rinforzare il reparto difensivo.

La società di via Costadura, poco fa, ha comunicato l’ingaggio del difensore centrale (e nazionale albanese) Kastriot Dermaku, classe 1992, 194 cm d’altezza, che arriva a titolo temporaneo dal Parma di Fabio Liverani, con obbligo di riscatto in caso di Promozione in Serie A.

Cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, Dermaku vanta una discreta esperienza in tutte le categorie professionistiche. Nel 2013-14 parte da Melfi, in Lega Pro, esordendo in terza serie a 22 anni. Prelevato dall’Empoli nella stagione successiva, viene girato al Pavia, dove rimane sino a fine campionato totalizzando sole 13 presenze. Nel 2015-16 viene tesserato dalla Lucchese (sempre in Lega Pro), dove si esprime al meglio e mette insieme 33 gettoni, segnando due reti e confezionando due assist e conquistando i playoff. Sempre via Empoli, poi, scende al Sud, a Cosenza, dove è artefice di una stagione memorabile, insieme alla sua squadra, conclusasi con la conquista, via playoff, della promozione in Serie B, seguita da una tranquilla salvezza nell’annata successiva.

Nella scorsa stagione è rilevato dal Parma, con cui, tra l’altro, esordisce in Serie A in Parma-Genoa 5-1 (ottobre 2019). In totale, Dermaku collezionerà 16 presenze in massima serie, in aggiunta alle due dell’attuale stagione, l’ultima delle quali è quella di ieri nella vittoria dei ducali contro il Verona.

Contestualmente, in uscita, si registra il prestito di Brayan Vera al Cosenza.

Al momento, fa sapere l’ufficio stampa giallorosso, queste sono le operazioni di mercato perfezionate:

CESSIONI: Benzar (Viitorul), Rispoli (Crotone), Vera (Cosenza), Riccardi (Catanzaro), Milli (Nardò), G. Gallo (Nardò), Tsonev (Levski Sofia), Shakhov (AEK Atene), Saraniti (Palermo), Petriccione (Crotone);

ACQUISTI: Adjapong (Sassuolo), Zuta (Hacken), Dermaku (Parma), Henderson (Hellas Verona), Bjorkengren (Falkenbergs), Listkowski (Pogon Schettino), Paganini (ultima stagione Frosinone), Coda (ultima stagione Benevento), Rodriguez (Real Madrid), Stepinski (Verona).