SERIE B – Mancosu, che perla! Rodriguez, tutto in 12 minuti… La classifica marcatori aggiornata alla 15ª

Ventidue gol, due doppiette (Anderson della Salernitana e Sabiri dell’Ascoli) e una gara da recuperare. Sono i numeri della 15esima giornata di Serie B che si è chiusa ieri sera con le vittorie esterne dell’Empoli a Brescia e del Monza a Cremona.

Il Lecce ritorna a vincere a distanza di un mese esatto dal successo di Verona e scavalca il Venezia in classifica, tenendo immutata la distanza dalla vetta a sette punti. Da qui alla pausa che aprirà il valzer del calciomercato, i giallorossi sono chiamati ad altre due prove contro avversari di livello: il Cittadella (che, con due gare in meno, sarebbe anche la potenziale capoclassifica) e il lanciatissimo Monza, che sembra aver trovato la giusta quadratura.

Tonfo netto della Spal ad Ascoli, mentre acquista più valore il pari strappato dal Frosinone (decimato dal Covid) al Pordenone. Rinviata Chievo-Cittadella su richiesta della formazione padovana.

In vetta alla classifica si allarga il trono. Ormai fermo da cinque turni, Massimo Coda si vede raggiungere da Davide Diaw (Pordenone) e da Leonardo Mancuso (Empoli). A otto c’è anche Francesco Forte (Venezia), anche lui a secco.

Sesta perla per Mancosu: il tocco sotto a beffare Grandi in uscita ha dato il via alla rimonta giallorossa, poi completata da Pablo Rodriguez con un guizzo da rapace. Per l’ex Real Madrid, undici minuti e un gol (e un infortunio muscolare che sarà valutato oggi dallo staff sanitario del Lecce), non male come esordio.

La classifica marcatori aggiornata alla quindicesima:

