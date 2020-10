LECCE – Sarà “Links” il main sponsor per questa stagione. Sticchi: “Progetto comune di crescita territoriale”

Nella tarda mattinata di oggi il Lecce ha presentato il suo nuovo partner commerciale che campeggerà sul petto delle maglie per la stagione in corso. Ad introdurre il nuovo rapporto con Links, società di consulenza tecnologica per le aziende, il presidente Saverio Sticchi Damiani.

Il presidente ha così introdotto la conferenza: “Sono orgoglioso come ogni volta di parlare della maglia, che in questi anni è stata trainante per i rapporti di sponsorship che il club ha avuto. Veniamo da grandissime stagioni. Parto dal ringraziamento a chi ci ha sostenuto sin dalla Serie C, ovvero Moby, il cui settore è in grave crisi causa Covid e ciò ha portato ad un taglio che ha riguardato il nostro rapporto. Ma va ricordato quanto l’azienda ha fatto per il nostro club”.

Così sulle relazioni con i co-sponsor: “Proseguono rapporti importanti con Maffei e Banca Popolare Pugliese, presenti sulla nostra maglia così come Barocco, che ne fa ritorno nella parte posteriore. Sono attività che hanno un grande legame con il territorio e che sono contento di vedere ancora insieme a noi per sostenere il Lecce e la sua gente”.

Infine, il fulcro della giornata, ovvero la comunicazione del nuovo main sponsor: “Sarà con noi tutta la stagione, e si parlerà anche di eventuali rinnovi futuri. È un’azienda nata nel territorio, che ora fattura più fuori dal Salento ma che con il Salento mantiene un grande legame, e per questo ha scelto il Lecce. Si tratta di Links, azienda di consulenza specializzata nelle soluzioni tecnologiche per le aziende. È un’azienda che da anni collabora con noi su altri piani, amministrata dal presidente di Confindustria Lecce Giancarlo Negro e con socio Paolo Perrone“.