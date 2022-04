SERIE B – I giochi sono quasi fatti, ma i bookmakers sono ancora incerti

I giochi sono quasi fatti, per la nostra Serie B. Mancano sole tre giornate al termine del campionato ma i verdetti sono ancora tutt’altro che scontati. Basta guardare la classifica della Serie B, in particolar modo la testa: sono tutte lì.

Dal Pisa, a pari merito con il Benevento a 63 punti, alla Cremonese capolista, ci sono cinque squadre raccolte nella bellezza di tre punti. Una concentrazione, una densità che è per forza di cose sinonimo di competitività, di incertezza, di suspence. “La stessa incertezza che si registra nei palinsesti dei bookmakers – spiegano gli esperti di GamingInsider.it – dove la favorita è sempre la squadra di mister Fabio Pecchia è messa in lavagna a 1.25. Subito dopo ci sono i salentini del Lecce, bancati invece a 1.40. Ma quote molto interessanti sono anche quelle che si registrano per Monza e Benevento, la cui vittoria viene pagata 2 volte la posta, e Pisa, bancata invece 4.00”.

“Siamo nel rush finale – ha spiegato l’allenatore della squadra prima della Serie, la Cremonese – ora ogni gara ha un peso incredibile”. Il calendario della sua squadra vede come prossimo impegno la difficile trasferta di Crotone, prima di attendere in casa l’Ascoli e terminare la stagione in casa del Como. “Ugualmente impegnativo il percorso del Lecce – sottolinea la redazione di GamingInsider – che il 25 aprile se la vedrà contro il Pisa, prima di andare in trasferta a Vicenza e affrontare tra le mura amiche il Pordenone, all’ultima giornata”.

Da qui alla fine del campionato, insomma, lo spettacolo è garantito. Perché tutte le squadre vogliono giocarsi le loro chances fino alla fine, perché tutte vedono il traguardo vicino, vedono la promozione e i sogni dei play off ad un passo. Adesso è il momento di premere sull’acceleratore, di dare il tutto per tutto. Lasciando l’anima in campo e sperando in un passo falso degli altri, per un salto che vale più di una semplice promozione.