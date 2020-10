CALCIO – La Figc aggiorna i protocolli per la gestione degli allenamenti e delle gare dei professionisti e degli arbitri

La Figc ha aggiornato il protocollo per la gestione degli allenamenti e delle gare di squadre di calcio professionistiche, Serie A femminile e arbitri.

Tra le novità, viene introdotta la possibilità dell’utilizzo dei tamponi rapidi, sia per i test ordinari, previsti entro 48 ore dall’inizio della partita, sia per quanto riguarda quelli previsti nel giorno della partita in casi di gruppi-squadra con dei positivi documentati.

Inoltre, tenendo conto l’ultima circolare del Ministero della Salute, si prevede che gli asintomatici possano rientrare in gruppo dopo almeno dieci giorni di isolamento (e non più 14) e un tampone negativo, mentre i sintomatici possono rientrare dopo almeno dieci giorni dalla comparsa dei sintomi, dei quali tre senza sintomi e un tampone negativo. Per chi, invece, continua a risultare positivo, nonostante non presenti più sintomi da almeno una settimana, è prevista l’interruzione dell’isolamento dopo 21 giorni.

QUI il documento completo