SERIE B – Avanti il prossimo: il Lecce davanti all’ostacolo Ternana. Programma e arbitri della 33ª

Il Giudice sportivo ha comminato una sanzione pecuniaria da tremila euro al Lecce per via dell’accensione di un petardo e di un fumogeno durante la gara col Frosinone.

Non ci sono squalificati per la gara di Terni, ma vanno in diffida Calabresi e Blin. L’altro diffidato è Majer.

Domani, intanto, è già campionato. Il Lecce ritorna a giocare al “Liberati” di Terni dopo sette anni e mezzo dall’ultima apparizione, datata agosto 2013 in Coppa Italia (2-4 per il Lecce dopo i supplementari).

La squadra di Cristiano Lucarelli è in un ottimo periodo di forma: viene da due successi consecutivi contro Alessandria in casa e a Cittadella; sono quattro i risultati utili consecutivi e vuole giocarsi le sue chance per un piazzamento playoff, anche se i punti di distacco da recuperare non sono pochi. In casa ha perso ben sette partite stagionali (contro Brescia, Pisa, Como, Benevento, Ascoli, Monza e Cremonese), ma ha vinto le ultime tre in serie contro Pordenone, Cosenza e Alessandria, senza nemmeno subire un gol. Nell’ultimo turno, è stata decisiva una doppietta di Donnarumma per espugnare Cittadella (il secondo gol è arrivato al 94′).

Non sarà una gara facile, visti anche i precedenti che non sono così incoraggianti per il Lecce: l’ultima vittoria in campionato risale al torneo di Serie B 1998-99, 0-1 con gol di Ciccio Cozza. L’ultimo confronto diretto in campionato, Serie B 2002-03, si chiuse a reti bianche. In generale, sono 12 le partite giocate a Terni tra Ternana e Lecce: conduce il Lecce per cinque vittorie a quattro, con tre pareggi (dati wlecce). All’andata, il 26 novembre, fu 3-3 con le reti di Falletti, Majer, doppietta di Strefezza, doppia rimonta ternana con Donnarumma e Partipilo.

La squadra di Marco Baroni, dopo aver riagganciato il secondo posto, non può più sprecare occasioni, visti anche i risultati di Pisa e Monza dell’ultimo turno.

Per la Cremonese capolista ci sarà un’altra gara casalinga, diretta dal leccese Pezzuto. Ternana–Lecce, invece, è stata affidata a Marcenaro di Genova che non ha precedenti coi giallorossi.

Il programma della 33esima giornata:

mar. ore 19

Cremonese-Alessandria: Ivano Pezzuto di Lecce (Passeri-Palermo; IV Bitonti; VAR Prontera-Scarpa)

Pordenone-Frosinone: Marco Serra di Torino (Preti-Vigile; IV Lovison; VAR Ayroldi-Rossi L.)

Reggina-Benevento: Andrea Colombo di Como (Mokhtar-Di Giacinto; IV Pascarella; VAR Rapuano-Paganessi)

Spal-Cosenza: Daniele Minelli di Varese (Robilotta M.-Ceccon; IV Angelucci; VAR Aureliano-Lombardi)

Ternana-Lecce: Matteo Marcenaro di Genova (Scatragli-Cipriani; IV Longo; VAR Camplone-Bercigli)

—

mer. ore 14

Parma-Como: Francesco Meraviglia di Pistoia (Marchi-Barone; IV Emmanuele; VAR Di Martino-Schirru)

—

mer. ore 19

Cittadella-Perugia: Robilotta (Capaldo-Fontemurato; IV Collu; Var Ghersini-Di Gioia)

LR Vicenza-Crotone: Niccolò Baroni di Firenze (Muto-Saccenti; IV Giordano; VAR Manganiello-Volpi)

Monza-Ascoli: Matteo Gariglio di Pinerolo (Longo-Raspollini; IV Monaldi; VAR Maggioni-Tolfo)

Pisa-Brescia: Alberto Santoro di Messina (Bottegoni-Massara; IV Di Graci; VAR Piccinini-Mondin)

—

CLASSIFICA: Cremonese 60; Lecce 59; Pisa 58; Monza e Brescia 57; Benevento 54; Ascoli 52; Frosinone 51; Perugia 47; Cittadella, Ternana, Como e Reggina 44; Parma 42; Spal 33; Alessandria 26; Vicenza e Cosenza 24; Crotone 20; Pordenone 14.

(foto: uno dei due gol di Strefezza alla Ternana nella gara d’andata – ph Coribello/SalentoSport)