VOLLEY A3/m – Casarano, successo pieno a Marigliano con vista playoff

Ritorna a siglare una vittoria la Leo Shoes Volley Casarano che, dopo il doppio ko rimediato negli ultimi turni di campionato, conquista un successo pieno in casa del fanalino di coda Marigliano.

L’ultima trasferta della regular season consegna alla Leo Shoes Casarano il quindicesimo hurrà stagionale e rimpingua il bottino in classifica dei rossoazzurri ora sesti con 45 punti all’attivo.

Una prestazione non delle migliori quella fatta registrare da Paoletti e compagni sia per il carico di lavoro a cui sono stati sottoposti in settimana da parte dello staff tecnico in vista dell’avvio degli spareggi playoff e sia per l’ampio turnover a cui mister Licchelli ha fatto ricorso per far spazio anche a chi finora ha avuto poco minutaggio in campo.

Da segnalare le buone percentuali fatte registrare dagli attaccanti rossoazzurri in attacco (51% di efficacia), i dieci muro punto ed i sei servizi vincenti.

Il primo set è sempre condotto dagli ospiti che accumulano un buon vantaggio sin da subito e lo custodiscono sino alle fine (22-25) nonostante i tentativi di recupero degli avversari.

Il Marigliano tenta di congedarsi dal pubblico amico con un successo: nel secondo set i ragazzi di mister Cirillo giocano una buona pallavolo e agguantano il pareggio (21-25) anche per demerito di una Leo Shoes meno attenta.

Baldari prende il posto di un buon Scaffidi e i rossoazzurri spingono forte sull’acceleratore per non incappare nel terzo ko consecutivo: riducendo gli errori e con più efficacia in attacco, la Leo Shoes riesce a far suo terzo (22-25) e quarto set (19-25), suggellando un successo che restituisce entusiasmo in vista dell’ultimo match di campionato e dei successivi playoff.

—

IL TABELLINO

CON.CREA MARIGLIANO-LEO SHOES CASARANO 1-3

(22-25, 25-21, 22-25, 19-25)

MARIGLIANO: Mautone 0, Gallo 20, Ciollaro 9, Bongiorno 16, Esposito 16, Rumiano 3, Barone (L), Citro 1, Conforti (L), Cantarella 1, Bianco 0. N.E. Danese, Nappi, Danese. All. Cirillo.

CASARANO: Ciardo 2, Scaffidi 9, Peluso 8, Paoletti 21, Petras 23, Meleddu 4, Pierri (L), D’Amato 6, Ribecca 0, Baldari 5. N.E. Torsello. All. Licchelli. ARBITRI: Somansino, Feriozzi.

ARBITRI: Somanzino e Feriozzi.

NOTE – durata set: 31′, 30′, 30′, 28′; tot: 119′.

—

VOLLEY A3 MASCHILE – GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 12 rit.): Aversa-Modica 3-0, Aci Castello-Sabaudia 3-0 (giocata il 20/03), Galatina-Aurispa L. Lecce 2-3, Tuscania-Massa Lubrense 3-0, Marigliano-Casarano 1-3, Palmi-Marcianise 3-1. Riposa Ottaviano.

CLASSIFICA: Aversa 54 – Tuscania 50 – Aurispa L. Lecce 49 – Palmi 48 – Aci Castello 47 – Casarano 45 – Modica 34 – Massa L. 29 – Sabaudia 24 – Marcianise 22 – Ottaviano 20 – Galatina 17 – Marigliano 5.

PROSSIMO TURNO (13ª rit. – 10 apr.): Casarano-Galatina, Sabaudia-Tuscania, Ottaviano-Aversa, Massa Lubrense-Palmi, Modica-Aci Castello, Marcianise-Marigliano.

Recuperi: 05/04 Aci Castello-Aurispa L. Lecce; 06/04 Modica-Sabaudia.

(fonte: US Leo Shoes Casarano)