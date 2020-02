SERIE A – Al ‘Via Del Mare’ arriva una macchina quasi perfetta: l’Atalanta di Gasperini. E la Curva Nord bergamasca diserta la trasferta…

In una Serie A ancora dimezzata dall’ormai nota questione del Coronavirus, domani il Via Del Mare, sarà teatro della sfida tra Lecce e Atalanta, con i giallorossi reduci dalla pesante sconfitta esterna contro la Roma.

Nel Salento arriva una macchina quasi perfetta, quell’Atalanta quarta in classifica, che dopo aver conquistato tutta l’Italia con il suo grande calcio, ora ha deciso di farsi conoscere anche nel palcoscenico europeo, schiantando il Valencia con un perentorio 4-1, nella gara d’andata degli ottavi ai di finale di Champions League.

La formazione guidata da Gian Piero Gasperini è di gran lunga il miglior attacco della serie A, con ben 63 centri all’attivo, frutto di coralità e qualità, da parte di un collettivo che vanta in rosa diversi elementi di assoluto spessore. Dalla solidità difensiva di Toloi e Palomino, all’equilibrio in mediana della coppa Freuler-De Roon, con la specialità della casa rappresentata dall’assoluto valore dei quinti di centrocampo, con Castagne, Hateboor e Gosens (già sette gol) che rappresentano un autentico fattore determinante nello scacchiere della Dea. Il reparto offensivo conta poi una vastissima scelta, partendo da uno strepitoso Ilicic, passando alla qualità di Muriel e del Papu Gomez, concludendo con la strapotere fisico di Duvan Zapata, senza mai dimenticare il jolly Mario Pasalic.

Un collettivo che fino ad ora sta girando l’Italia facendola divertire, in largo ed in lungo, ma che forse nelle sfide contro le piccole ha dimostrato qualche calo di concentrazione, come confermato anche dalla clamorosa sconfitta interna subita contro la Spal il 20 gennaio scorso.

Nei 22 precedenti al Via Del Mare, la maggior parte dei quali giocati in Serie B, si contano nove successi del Lecce, nove pareggi e solo quattro vittorie atalantine. L’ultima sfida in terra salentina risale al 21 settembre del 2011, quando la Dea ebbe la meglio grazie ad una doppietta siglata dal Tanque Denis, mentre per il Lecce, Mesbah firmò il gol del momentaneo 1-1. L’ultima vittoria giallorossa risale al gennaio 2005, con Zeman in panchina. A decidere la contesa un gol di Bojinov (dati wlecce.it).

Intanto la Curva Nord bergamasca prende una netta posizione sulla chiusura, mai ufficializzata, del settore ospiti del Via del Mare (la gara si giocherà a tutti gli effetti con la presenza dei tifosi nerazzurri), rinunciando alla trasferta. Diversi tifosi bergamaschi, però, hanno già raggiunto il capoluogo salentino.

“Mercoledì la trasferta di Lecce è stata aperta, venerdì sera è stato chiuso il settore ospiti, il sabato mattina è stato riaperto.

In modo irrispettoso sono stati presi in giro tutti quei tifosi che hanno preso ferie e prenotato mezzi per muoversi.

Non siamo i burattini di nessuno quindi



A LECCE NON CI SAREMO.

La dignità e il rispetto, per noi, vengono prima di tutto”.

Curva Nord Bergamo