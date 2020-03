MOTORI – Tutte le novità nel tracciato del 27° Rally Città di Casarano

Sarà un po’ più corto del solito, ma ugualmente affascinante. Manca circa un mese e mezzo al via della 27esima edizione del Rally Città di Casarano (25-26 aprile), gara d’apertura della Coppa Rally AciSport di Settima Zona che si terrà su un percorso in parte rinnovato, meno dispersivo ma sempre impegnativo, disegnato per esaltare lo spettacolo senza mai trascurare la sicurezza di tutti. L’organizzazione è a cura della Scuderia Casarano Rally Team insieme a Scuderia Piloti Salentini e Automobile Club Lecce.

Il tracciato si snoderà su quattro prove speciali (due al sabato, due alla domenica, queste ultime ripetute tre volte) con le novità del ritorno della p.s. Palombara, che nella parte centrale ha subito un radicale restyling con l’eliminazione del famoso tornantino, e lo spostamento al sabato sera della prova di Torre Vado che sarà, quindi, prova d’apertura in sostituzione di Punta Ristola. Riproposte le sfide cronometrate della Pista Salentina (che anche quest’anno sarà campo base) e di Miggiano.

Il percorso totale misura 318,66 km, con una cinquantina di km in meno rispetto allo scorso anno, tra cui 59,55 km di prove speciali.