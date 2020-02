SERIE A – Squadra ferita, ma ancora in corsa per l’Europa: il Torino di Walter Mazzarri

A poche ore dalla chiusura del calciomercato e ad una settimana esatta dal pesante tonfo del Bentegodi, nel tardo pomeriggio di oggi il Lecce sarà di scena al Via Del Mare, dove affronterà Torino di Walter Mazzari, squadra reduce dalla pesante sberla interna contro l’Atalanta e dalla beffa di San Siro subita contro il Milan che ha portato in dote l’eliminazione dalla Coppa Italia, quando la semifinale sembrava ormai ad un passo.

Ad inizio stagione, la squadra del presidente Urbano Cairo, era partita con il chiaro intento di puntare ad un posto in Europa, come confermato anche dal tecnico di San Vincenzo. Sin dall’avvio, però, Belotti e compagni hanno denotato un po’ di difficoltà sotto il piano della continuità, con il periodo a cavallo tra fine settembre ed inizio novembre, che è stato caratterizzato da ben sei gare senza alcuna vittoria. Il rotondo successo ottenuto poi nella trasferta di Brescia il 9 novembre, ha salvato Mazzarri, da guai peggiori, con il toro che – eccezion fatta per il passo falso interno contro l’Inter – sembrava aver finalmente trovato lo smalto dei tempi migliori.

Tredici punti nelle successive sei gare con tanto di vittoria esterna contro la Roma avevano portato i granata nuovamente dentro la zona Europa, ma la sconfitta di Sassuolo e il pesante 0-7 subito settimana scorsa contro l’Atalanta, hanno fatto riemergere tutte le difficoltà della squadra, con una piazza che nell’ultimo periodo non appare propriamente soddisfatta dell’operato dell’ex allenatore di Inter e Napoli. Nonostante un periodo non brillantissimo però, il Torino con 27 punti all’attivo si trova a sole cinque lunghezze dal Cagliari sesto in classifica, e probabilmente nel match di odierno cercherà di giocarsi le ultime chance per provare a rientrare nella corsa ad un piazzamento in Europa League. In questa finestra di mercato il toro non ha effettuato alcuna operazione in entrata, salutando inoltre quattro elementi, vale a dire, Laxalt, Parigini, Bonifazi e Iago Falque, ma, nonostante ciò, in rosa si contano elementi dall’indubbio spessore, uno su tutti il Gallo Belotti, che non vive un momento certamente fortunato, con solo due gol all’attivo nelle ultime otto uscite tra campionato e Coppa.

I precedenti tra le due squadre in terra salentina sono in tutto 13, considerando anche i tre incontri di Coppa Italia. I giallorossi hanno avuto la meglio in cinque occasioni, con tre successi granata e ben cinque pareggi. In campionato però si conta un solo successo del toro al Via Del Mare, che risale addirittura all’aprile del 1994. L’ultimo confronto in campionato lo si registra il 10 aprile del 2010, quando le due formazioni s’incontrano nel campionato cadetto, con i giallorossi che s’imposero per 2-1 grazie ai sigilli di Corvia e Di Michele, di Rolando Bianchi la rete granata. All’andata, a metà settembre, arrivo la prima vittoria in campionato per la truppa di Liverani, firmata dalle reti di Farias e Mancosu, intervallata dal momentaneo pareggio del Gallo Belotti.