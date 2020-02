CALCIO A 5 – “Quelli del Calcetto” di Taviano: risultati della 12ª giornata, classifica e prossimo turno

Ancora una sconfitta per l’Ascus Lecce, battuta in casa dal Quarto Tempo Firenze per 1-0 nella gara giocata presso l’impianto sportivo del San Massimiliano Kolbe di Lecce domenica scorsa, partita valida per il campionato di calcio a 5 per non vedenti assoluti categoria B1. Il confronto tra le due formazioni è stato combattuto ed equilibrato e a…