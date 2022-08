SERIE A – Si aprono i cancelletti di partenza: Lecce-Inter a Prontera, l’ultimo confronto fu un pareggio

Comincia alle 20.45 di questa sera l’avventura del Lecce nella Serie A 2022/23. Il torneo, però, si aprirà con l’esordio casalingo dei campioni d’Italia del Milan contro l’Udinese, alle ore 18.30. Sempre a quell’ora, in campo Sampdoria e Atalanta.

Lecce-Inter sarà diretta dal signor Prontera della sezione di Bologna.

I precedenti giocati al Via del Mare sono 18. Il bilancio è nettamente a favore dei nerazzurri che, tra campionato e Coppa Italia, ne hanno vinti undici; cinque i pareggi e tre le vittorie giallorosse. L’ultimo Lecce-Inter fu giocato nel gennaio del 2020 tra le squadre di Liverani e Conte. Finì 1-1 col momentaneo vantaggio ospite segnato da Bastoni, raggiunto da un gol di Mancosu dopo cinque minuti. L’ultima vittoria del Lecce risale al gennaio 2012: finì 1-0 con gol di Giacomazzi. L’Inter non vince al Via del Mare dal 7 febbraio 2009: 0-3, con gol di Ibrahimovic, Figo e Stankovic. (dati wlecce.it).

Il programma della prima giornata:

sab. h 18.30

Milan-Udinese: Marinelli (Bottegoni-Galetto; IV Gariglio; VAR Mazzoleni-Bresmes)

Sampdoria-Atalanta: Dionisi (Costanzo-Passeri; IV Miele G.; VAR Pairetto-Tegoni)

—

sab. h 20.45

Lecce-Inter: Prontera (Mondin-Rossi L.; IV Marcenaro; VAR Banti-Paganessi)

Monza-Torino: Mariani (Liberti-Rossi C.; IV Camplone; VAR Maggioni-Baccini)

—

dom. h 18.30

Fiorentina-Cremonese: Sacchi (Margani-Dei Giudici; IV Volpi; VAR Nasca-Longo S.)

Lazio-Bologna: Massimi (De Meo-Scarpa; IV Pezzuto; VAR Ghersini-Lo Cicero)

—

dom. h 20.45

Spezia-Empoli: Chiffi (Del Giovane-Yoshikawa; IV Colombo; VAR Abisso-Meli)

Salernitana-Roma: Sozza (Cecconi-Bercigli; IV Baroni; VAR Aureliano-Vivenzi)

—

lun. h 18.30

Verona-Napoli: Fabbri (Lombardo-Lombardi; IV Meraviglia; VAR Di Paolo-Bindoni)

—

lun. h 20.45

Juventus-Sassuolo: Rapuano (Di Vuolo-Di Gioia; IV Giua; VAR Guida-Muto)