SERIE A – Cts, via libera al protocollo Figc per le partite. Gravina: “Alcuni fanno di tutto per non giocare…”

A pochi minuti, ormai, dal confronto tra il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e i vertici del calcio nazionale e della Serie A (ore 18.30), arriva la notizia del via libera dato dal Comitato tecnico-scientifico al protocollo gare presentato dalla Federazione per l’eventuale ripartenza dei campionati. Resta, allo stato delle cose, l’obbligo della quarantena di tutto il gruppo-squadra in caso di contagio di un solo soggetto anche se, tale aspetto, potrà essere rivalutato in caso di abbattimento della curva nelle prossime settimane.

Intanto, per il presidente federale Gabriele Gravina “alcuni fanno di tutto per non giocare, convinti che così non pagherebbero alcune mensilità ai propri tesserati“.