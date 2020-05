SERIE A – Spadafora: “Si riprenderà il 20 giugno”. Il calcio professionistico nazionale riaccende i motori

La Serie A riaccenderà i motori il prossimo 20 giugno. Lo ha appena comunicato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, alla luce del vertice che ha avuto nel tardo pomeriggio con i massimi rappresentanti della Federazione e delle leghe professionistiche.

“Abbiamo lavorato, insieme al nostro staff, per garantire la ripartenza di tutto lo sport in sicurezza. Smentiamo, quindi, la storiella secondo cui io o il Governo eravamo contrari a prescindere”: sono le prime dichiarazioni di Spadafora a Raisport.

La palla, ora, passa alla Figc che dovrà, d’accordo con la Lega A, stilare il calendario per la ripartenza. È possibile che le semifinali di ritorno di Coppa Italia (Juventus-Milan, Napoli-Inter) possano precedere il campionato (che dovrebbe riprendere dai recuperi della 25esima giornata), collocandole al 13 o 14 giugno. Il 13, in teoria, non sarebbe possibile giocarle, giacché l’ultima disposizione governativa aveva vietato tutte le manifestazioni sportive sino a quel giorno, ma questo vincolo potrebbe essere rimosso. La finale, poi, dovrebbe disputarsi il 17 giugno, a Roma.

Novità sono attese per le prossime ore, da Figc e Lega A.

Dovrebbe ripartire anche la Serie B, mentre per la Serie C ci sono problemi di carattere logistico-economico da superare: il rispetto del protocollo sanitario non sarebbe sostenibile da molte società.