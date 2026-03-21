SERIE A – Cremonese vittoriosa a Parma, Giampaolo e Maleh agganciano il Lecce

La Cremonese vince a Parma e aggancia momentaneamente il Lecce a quota 27 punti. A decidere la sfida è stato un missile di Youssef Maleh e un gol in contropiede di Vandeputte, entrambi nella ripresa.

Parma molle e fischiato dal suo pubblico a fine gara. Esordio, dunque, con i tre punti per Marco Giampaolo sulla sua nuova panchina, come successe l’anno scorso col Lecce, vincente a Venezia. La Cremonese ritorna a vincere dopo oltre tre mesi: l’ultimo successo della ex squadra di Davide Nicola fu proprio quello col Lecce del 7 dicembre scorso.

Classifica parziale: Parma 34, Genoa e Torino 33, Cagliari 30, Fiorentina 28, Cremonese e Lecce 27, Pisa e Verona 18.