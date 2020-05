SERIE A – Bologna, sospetto caso di Coronavirus. Brusca frenata per il tentativo di ripartenza?

A poche ore dall’incontro tra il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e i massimi rappresentanti del calcio, da Bologna giunge una notizia che potrebbe rappresentare una brusca frenata al tentativo di ripresa delle attività agonistiche. C’è un sospetto caso di positività al Coronavirus nel gruppo rossoblù, precisamente in un componente dello staff. Si attendono ulteriori riscontri.

Ecco la nota del club emiliano: “L’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra, in via precauzionale, riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati, senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro”.

A circa 900 km di distanza, invece, il Lecce si allena in forma collettiva e a porte chiuse all’Acaya Golf Club, forte anche del fatto che, nella giornata di ieri, i tamponi effettuati a tutto il gruppo-squadra, sono risultati negativi per tutti i soggetti interessati.