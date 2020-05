SERIE A – Assemblea di Lega, ecco la data proposta per la ripartenza: obiettivo 13 giugno

Nel corso dell’assemblea straordinaria di Lega tenutasi in videoconferenza nel pomeriggio di oggi, i vertici della Serie A hanno proposto una data per la ripresa delle ostilità. Il 13 giugno è il giorno indicato, dopo votazione, per tornare in campo e disputare il 12 turni+4 recuperi mancanti per completare il campionato.

Si tratterebbe di un vero e proprio tour de force, dal momento che il tutto andrebbe concluso entro il termine massimo del 2 agosto. Inoltre vi è la volontà, da parte della Lega, di concludere oltre al campionato anche la Coppa Italia: giocando ogni tre giorni sarebbe aritmeticamente una strada percorribile.

Infine il nodo-diritti tv, su cui la Lega si è pronunciata a parte: “La Lega Serie A ribadisce, nel rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021, la necessità del rispetto delle scadenze di pagamento previste dai contratti per mantenere con gli stessi un rapporto costruttivo”.