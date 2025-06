SERIE A – Arriva già il calendario 2025/26

Serie A 24/25 conclusa da pochi giorni ma Serie A 25/26 già pronta in rampa di lancio. Dalle 18.30, dal Teatro Regio di Parma, si svelerà il calendario della nuova stagione che sarà la quarta consecutiva in Serie A per il Lecce.

La prossima Serie A partirà il 24 agosto 2025 e si chiuderà il 24 maggio 2026. Il format è quello utilizzato nelle scorse due stagioni, ossia il calendario asincrono, come succede in Premier League da anni. Dovranno passare almeno otto giornate, comunque, tra un match di andata e un match di ritorno contro gli stessi avversari. I derby saranno calendarizzati in giornate diverse, non alla prima giornata e non nel nono turno. Ci saranno anche dei paletti per gli incontri tra squadre che giocano le Coppe europee. Previste le alternanze casa/trasferta per Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino, Fiorentina e Pisa; il Lecce, come affermato dal presidente Saverio Sticchi Damiani, giocherà la prima in trasferta e poi a marzo chiederà di giocare due turni consecutivi ancora in trasferta, allacciandosi poi alla pausa per le nazionali, per agevolare i lavori preparatori alla copertura del Via del Mare.

Turno infrasettimanale il 29 ottobre e il 6 gennaio. Pause nazionali: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre 2025; 29 marzo 2026. Non ci sarà pausa natalizia

Calendario Coppa Italia: turno preliminare il 10 agosto; trentaduesimi il 17 agosto; sedicesimi il 24 settembre; ottavi in due date, 3 e 17 dicembre; quarti di finale il 4 e 11 febbraio; semifinali andata il 4 marzo; ritorno il 22 aprile; finale il 13 maggio, a Roma.