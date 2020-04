LECCE – Meccariello, due anni di emozioni giallorosse: “La promozione e l’esordio di San Siro i momenti top”

Al secondo campionato da quando è a Lecce, Biagio Meccariello ha vissuto una situazione altalenante. Intoccabile in B, la sua prima stagione in Serie A è stata invece caratterizzata da qualche infortunio che ne ha compromesso l’utilizzo. Ne ha parlato in diretta Instagram sul canale ufficiale del club.

“Quest’anno ho avuto qualche problema – ha affermato – iniziando con un brutto infortunio, poi ne ho avuto un altro in inverno. Questo mi è dispiaciuto molto perché questo per me è un anno importante, il primo in Serie A, e mi sarebbe piaciuto vivermelo meglio. Ma ora sto bene e non vedo l’ora che si possa riprendere. Per me è stata un’emozione un’unica esordire in Serie A. Nei giorni precedenti al match con il Milan sapevo che avrei potuto giocare dal primo minuto ed ero un po’ emozionato, poi ho dato tutto in campo ed è andata bene con il gran gol di Calderoni alla fine. Ma ho bellissimi ricordi anche della gara con la Samp e di quella con la Juventus”.

E poi l’indimenticabile cavalcata dell’anno scorso: “Siamo partiti in sordina, sorprendendo e trovando certezze nel tempo. Non abbiamo rubato nulla, abbiamo sofferto e lottato fino alla meritata promozione. Ricordo soprattutto l’impresa di Perugia in piena emergenza e la vittoria con il Brescia, arrivata grazie ad un mio assist”.