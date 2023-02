SERIE A – Lecce e Sassuolo con uno squalificato a testa: il Giudice sportivo della 23ª giornata

Federico Di Francesco non affronterà la sua ex squadra, sabato sera, nell’incontro che vedrà opposte il Lecce al Sassuolo. L’attaccante di Marco Baroni, infatti, è stato squalificato per una giornata dal Giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata a Bergamo, ricevuta in costanza di diffida. Nel Sassuolo mancherà l’attaccante Armand Lauriente.

Dopo la quarta di ritorno in Serie A, sono stati, inoltre, squalificati Dylan Bronn (Salernitana), Temitayo Aina (Torino), Jean Daniel Akpa Akpro e Filippo Bandinelli (Empoli), Jaka Bijol (Udinese), Samuele Birindelli, Marlon e Nicolò Rovella (Monza), Merih Demiral (Atalanta), Manuel Locatelli (Juventus), Chris Smalling (Roma).

Capotitolo ammende alle società: cinquemila euro al Verona e alla Roma (entrambe per “cori beceri” ai sostenitori avversari); quattromila euro all’Atalanta; tremila euro all’Inter e alla Salernitana; duemila euro all’Empoli.

Nel campionato Primavera, un turno di stop per Federico Coppitelli, allenatore del Lecce. Contro il Cesena, nel prossimo turno, dirigerà la squadra Ernesto Chevanton, suo vice.