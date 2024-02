LECCE – D’Aversa all’esame Bologna: “Ricordarci di Genova per fare meglio”. I convocati

Vigilia di campionato in casa Lecce, impegnato domani sul campo del Bologna. A presentare la sfida è stato come al solito il tecnico Roberto D’Aversa.

Il tecnico inizia la sua disamina partendo dallo stato di forma dei suoi: “Parte un Lecce con la volontà di fare come ha sempre fatto la prestazione, la speranza è aggiungere il risultato. Ci devono essere volontà e determinazione per fare risultato fuori casa. I tiri in porta che ci vedono dietro le big? Come dato va tenuto in considerazione, creiamo tanto, il dato va letto anche per cercare di concretizzare. Spesso e volentieri il risultato dipende dal miglioramento. Per vincere non sempre dobbiamo fare 3 o 2 gol, sono aspetti da migliorare, anche nell’aspetto positivo c’è da migliorare”.

Occhio all’avversario: “Il Bologna sta facendo un campionato importante, sono sesti in classifica e stanno cercando di migliorare, come lo stiamo facendo noi. Nell’andata facemmo meglio noi, loro sono stati bravi, potevano chiuderla e nel finale e ci è stato assegnato un rigore dal Var,che sembrava già solare dal campo ma poi ci sono state polemiche per il fuorigioco. Alla fine pur avendo le occasioni il risultato fu giusto. Siamo migliorati anche noi, le distanze non sono state mantenute ma loro sono bravi nel palleggio. Dovremo essere bravi noi a prenderli alti o attenderli, dobbiamo essere compatti e loro sono allenati da un bravo allenatore che stimo”.

Venuti dovrebbe partire dall’inizio: “Lui o Baschirotto a destra? Le soluzioni sono quelle. Lorenzo avrebbe meritato più spazio, ha pagato l’infortunio con il Cittadella e ha pagato il campionato di Gendrey. Detto questo, dà ampie garanzie sotto quel punto di vista. Gode della mia massima fiducia”.

Sugli esterni offensivi: “Quando si parla di Almqvist e Banda dico che la vittoria è coincisa con la loro doppia presenza. Non sempre sono stati disponibili entrambi, hanno caratteristiche importanti. Penso anche a Roma, al 91′ si vinceva e Banda è uscito alla fine per crampi. Fuori casa c’è il seguito di tanti tifosi e da parte nostra c’è volontà di fare bene per dare soddisfazioni a chi fa sacrifici economici. Pontus è tornato dopo due mesi fuori, Lameck ha avuto un infortunio e poi ha fatto la Coppa d’Africa. Mi auguro possano tornare ai loro livelli”.

I convocati per Bologna-Lecce:

PORTIERI: Brancolini, Falcone, Samooja;

DIFENSORI: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Pongracic, Touba Venuti;

CENTROCAMPISTI: Berisha, Blin, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani;

ATTACCANTI: Almqvist, Banda, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone.