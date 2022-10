LECCE – Al Via del Mare arriverà una Juventus in piena crisi di gioco e risultati

Sabato pomeriggio, al Via del Mare, arriverà una Juventus in piena crisi di gioco e di risultati. Ieri sera i bianconeri hanno perso per 4-3 sul campo del Benfica, inanellando la quarta sconfitta su cinque partite giocate nel girone H di Champions League. Ciò significa, matematica eliminazione dal massimo torneo europeo per club. Per restare ancorati ad una competizione continentale, la squadra di Max Allegri avrà un’ultima chance: fare lo stesso risultato del Maccabi Haifa nell’ultima giornata del girone, in programma martedì. Il calendario prevede le seguenti sfide: Juventus-PSG, Maccabi Haifa-Benfica. Juve e Maccabi sono a pari punti (3) e a parità assoluta negli scontri diretti e nella differenza reti negli scontri diretti. Finisse oggi, la Juventus si qualificherebbe ai sedicesimi di Europa League da terza del girone, per la miglior differenza reti generale rispetto agli israeliani.

In campionato, la Vecchia Signora viaggia con 19 punti all’ottavo posto della classifica, a ben dieci lunghezze dal Napoli capolista. Allegri è sulla graticola: il popolo bianconero preme per un suo esonero, specialmente ora che è definitivamente sfumato il passaggio di turno in Champions League.