Eccellenza/B, Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 23.10.2022

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare di domenica scorsa, 23 ottobre, in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE: Alessio Candido (1, Coppa Italia); 150 euro di ammenda; Loris Bavone (dir., sino al 04.11.22)

ARBORIS BELLI: 50 euro di ammenda (Coppa Italia); Dani Leone (1)

AVETRANA: Francesco Tamborrino (3)

CASTELLANETA:

CD GALLIPOLI: Alessandro Carrozza (all. Coppa Italia, sino al 04.11.22); Fernando Carrozza (1, Coppa Italia); Andrea Caputo (1, Coppa Italia)

GALLIPOLI F.: Pierdonato Melissano (1, Coppa Italia)

GINOSA:

MANDURIA: 200 euro di ammenda (Coppa Italia); Davide Cavaliere (1, Coppa Italia)

NOVOLI:

OSTUNI: 50 euro di ammenda

OTRANTO:

S. MASSAFRA: 250 euro di ammenda (Coppa Italia); Francesco Marchetti Capasso (1, Coppa Italia)

UGENTO: Franco G. Veron (3, Coppa Italia); Francisco Perez (1, Coppa Italia)

VIRTUS MATINO:

Coppa Italia Eccellenza, gara Massafra-Manduria (6-0 sul campo) del 20 ottobre: Il Giudice sportivo ha inflitto la sconfitta per 3-0 a tavolino ai danni del Massafra per aver schierato in campo il calciatore Gabriele Caruso che doveva scontare una giornata di squalifica. Pertanto, il Manduria accede al turno successivo di Coppa Italia, in virtù della vittoria per 2-0 riportata nella gara d’andata.

Avetrana-Ugento (0-1 sul campo): preannuncio di reclamo dell’Avetrana.

—

PROMOZIONE/B

ATL. MARTINA: Simone Cristofaro (1)

ATL. RACALE:

ATL. TRICASE:

BRILLA CAMPI:

CEDAS AVIO BR:

CEGLIE:

COPERTINO: Francesco Indirli (1)

G. MELENDUGNO:

LEVERANO:

MESAGNE:

TALSANO:

TAURISANO: Vittorio Botrugno (all., sino al 11.11.22); Gaetano Mele (1)

V. LOCOROTONDO: Damiano Neglia (1)

VEGLIE: