SERIE A – Genoa, Gilardino: “Rispetto per il Lecce, squadra ben allenata e ben costruita”

in foto: A. Gilardinocopyright: Genoa Channel

L’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, nella conferenza stampa precedente alla partenza per Lecce, ha speso parole d’elogio per la squadra di Roberto D’Aversa.

“Incontriamo una squadra forte che è al quarto posto ed ha otto punti. Una squadra clonata nel modo giusto sia da un tecnico di valore come D’Aversa, sia dal direttore Corvino che conosco molto bene. Hanno dato continuità rispetto alla squadra dello scorso anno, anche nella tattica e nell’identità di squadra, hanno gamba e forza con individualità importanti. Noi ci siamo preparati mantenendo l’autostima molto alta. Tutto ciò che di buono abbiamo fatto col Napoli ce lo dobbiamo portare a Lecce con consapevolezza, fiducia e autostima. Tutto passerà dall’atteggiamento e dalla prestazione. Il Lecce sta molto bene fisicamente, gioca a calcio, sa giocare sulle seconde palle, troveremo uno stadio pieno d’entusiasmo. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo avere la giusta mentalità nell’approccio alla gara. Sarà una partita molto eqquilibrata, dobbiamo avere rispetto di tutti e anche del Lecce che sta facendo un campionato importante con giocatori che stanno facendo la differenza e con un allenatore bravo e competente che sta dando alla squadra un dna importante. Da parte nostra ci sono consapevolezza e fiducia di poter fare la partita, sapendo che ci saranno difficoltà ma essendo pronti a sacrificarci, dovremo essere bravi a proporre gioco quando avremo la palla e a trovare situazioni per metterli in difficoltà”.