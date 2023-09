BASKET – La Scuola di Basket Lecce è pronta a ripartire con numeri da record e nel segno dell’inclusività

Numeri da record per la Scuola di Basket Lecce, unica in Italia a vantare due squadre in Serie C (maschile e femminile), un florido settore giovanile per ambo i sessi e la novità baskin (pallacanestro per normodotati e disabili con deficit motori e intellettivi). Una società che, dal 2004, anno della sua nascita, è in piena crescita che l’anno scorso ha fatto registrare ben 434 tesserati tra tutte le attività proposte: “Siamo partiti quasi vent’anno fa – afferma il presidente Sandro Laudisa – cominciando a lavorare alacremente per amore di questo sport. Nella pallacanestro abbiamo sempre operato a 360 gradi e adesso siamo felici di aver raggiunto questo risultato solo nostro a livello nazionale. Gli sponsor ci hanno dato una grossa mano e ci siamo avvalsi di uno staff qualificato, formato da persone con valori sani. Tra pochi mesi ricorrerà il nostro ventennale e, per noi, il valore principale su cui si basa la Scuola di Basket Lecce resta il rispetto per l’avversario, per gli arbitri, i compagni di squadra, gli allenatori e tutto lo staff. Per la LSB il risultato sportivo ha la stessa importanza dell’aspetto sociale e inclusivo su cui poniamo la massima attenzione”.

Sabato 29 settembre alle 19.15, al Palaventura di Lecce, presentazione del roster ufficiale maschile 2023/24, guidato da coach Daniele Michelutti e dall’assistente allenatore Antonio Rizzato, e del main sponsor CEE. La squadra femminile, invece, sarà diretta da Felice Rizzo e dal suo assistente Gioele Galati.