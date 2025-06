SERIE A – Con l’approdo della Cremonese si completa la griglia di partenza 2025/26: elenco e allenatori

La Cremonese passa a La Spezia e vince la finale playoff di Serie B. Per i grigiorossi si tratta di una bella rivincita dopo aver fallito l’approdo in Serie A lo scorso anno, sempre in finale, contro il Venezia. All’andata la sfida si era chiusa a reti bianche.

Al “Picco” di La Spezia finisce 2-3: vantaggio Cremonese al 25′ con De Luca; raddoppio al 63′ di Collocolo; tris al 79′ ancora con De Luca; poi tra l’84’ e l’85’ due gol d’orgoglio dello Spezia con Francesco Pio Esposito e Vignali. Finale di gara con due espulsi: al 95′ Vignali per lo Spezia, al 99′ Nasti per la Cremonese.

Di seguito i nastri di partenza della prossima Serie A 2025/26 con l’annessa situazione panchine: