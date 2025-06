PROMOZIONE/B – Finale playoff: esulta il Maglie, violato il “Nachira” di Otranto. La classifica ripescaggio

Alberto Giuliatto completa il suo capolavoro sulla panchina della Toma Maglie andando a vincere la finale playoff di Promozione girone B sul campo dell’Otranto, così come aveva fatto con la semifinale, domenica scorsa, sul terreno della Virtus Matino.

Quinta che vince sul campo della seconda: questi i verdetti della post-season che i è chiusa ieri al “Nachira” con la sfida tra due delle protagoniste di tutta la stagione.

Gara tattica ed equilibrata per oltre un’ora. Alla mezzora della ripresa poi arriva il gol-partita: cross di Fernandez al centro a trovare l’accorrente Duarte che, lasciato da solo dai difensori idruntini, non ha difficoltà a battere Caroppo. Forcing finale dell’Otranto nei minuti restanti prima del triplice fischio ma l’occasione da gol più grossa è ancora del Maglie e ci vuole un super Caroppo a negare il raddoppio ai giallorossi.

Cosa succede ora? Il regolamento sulle classifiche di ripescaggio della Lnd Puglia colloca: al primo posto il Brilla Campi, miglior retrocessa dall’Eccellenza attraverso playout o regola dei sette punti; al secondo posto la Virtus Mola, miglior vincitrice dei playoff di Promozione; al terzo posto il Manduria, seconda miglior retrocessa dall’Eccellenza con playout o per i sette punti; al quarto posto proprio la Toma Maglie, peggiore tra le vincitrici dei playoff Promozione (Mola 79 punti nella stagione regolare; Maglie 69); al quinto posto il Corato, terza tra le retrocesse dall’Eccellenza via playout o regola dei sette punti; al sesto posto: San Marco, vincente Coppa Italia Promozione 2024/25.

Questa la classifica prevista in caso di campionato di Eccellenza 2025/26 a 18 squadre, come da tempo affermato dalla Lnd Puglia; il format, però, potrebbe essere modificato in vista del possibile approdo in Eccellenza di squadre dal passato glorioso come Foggia o Taranto. Si parla, infatti, di un nuovo girone unico a 20 squadre, con tutti gli annessi e connessi che ne derivano. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

—

IL TABELLINO

Otranto, stadio “Nachira”

domenica 01.06.2025, ore 16.30

Finale playoff Promozione/B 2024/25

OTRANTO-A. TOMA MAGLIE 0-1

RETI: 30′ st Duarte

OTRANTO: Caroppo, Mauro, Vigliotti, Negro, Liquori, Conte (45′ st Calò), Sall, Valentini, Tourè (35′ st Taveri), Piccinno, Dollorenzo (35′ st Marzo). All. Mazzeo.

A. TOMA MAGLIE: Carretta, Gningue, Dorini, Ongania, Galvez, Tecci, Amato, Romano (35′ st Marrocco), Duarte, Fernandez (40′ st Tabares), Mossolini (22′ st Urso). All. Giuliatto.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

NOTE: ammoniti Dollorenzo, Taveri (O), Romano, Ongania, Gningue, Galvez, Duarte (M).